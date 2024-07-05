Red Bull'un yeni tabanını sadece Verstappen kullanacak

Red Bull, McLaren ve Mercedes'in son dönemdeki gelişimi karşısında sezon başında sahip olduğu teknik avantajı kaybettiğinin farkında.

Şimdi performansını arttırmak için büyük çaplı değişiklikler yapma hedefindeler.

Takım, hafta sonu için yeni bir taban hazırladı ve aracın hem dengesini arttırmayı hem de genel performansını iyileştirmeyi hedefledi.

Fakat bu güncellemeden sadece bir tane hazırlanabildi ve bundan ötürü yeni tabanı sadece Max Verstappen alacak.

Bu güncelleme sayesinde aracın sürüşünün kolaylaşması ve ayar aralığının genişletilmesi hedefleniyor.