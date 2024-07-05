Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Analiz
Formula 1 Britanya GP

Red Bull'un yeni tabanını sadece Verstappen kullanacak

Milton Keynes merkezli ekip, aracın stabilitesini arttırabilmek adına tabanda büyük çaplı değişiklikler yaptı ve bu yeni tabanı Silverstone yarışına getirdi.

Ezel Tan
Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull, McLaren ve Mercedes'in son dönemdeki gelişimi karşısında sezon başında sahip olduğu teknik avantajı kaybettiğinin farkında.

Şimdi performansını arttırmak için büyük çaplı değişiklikler yapma hedefindeler.

Takım, hafta sonu için yeni bir taban hazırladı ve aracın hem dengesini arttırmayı hem de genel performansını iyileştirmeyi hedefledi.

Fakat bu güncellemeden sadece bir tane hazırlanabildi ve bundan ötürü yeni tabanı sadece Max Verstappen alacak.

Bu güncelleme sayesinde aracın sürüşünün kolaylaşması ve ayar aralığının genişletilmesi hedefleniyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Rosberg, Silverstone'da bir sürdürülebilirlik projesine öncülük edecek

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"

Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"

Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Yumuşak hamurda işler istediğimiz gibi gitmedi"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"
Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"

Formula 1
Britanya GP
Marko, Red Bull'un Silverstone güncellemesinden umutlu: "Tur zamanı üzerinde ektili olacak"
Red Bull, Britanya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Red Bull, Britanya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Formula 1
Britanya GP
Red Bull, Britanya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Perez kötü performans sergilemeye devam ederse yerini Ricciardo alabilir!

Perez kötü performans sergilemeye devam ederse yerini Ricciardo alabilir!

Formula 1
Britanya GP
Perez kötü performans sergilemeye devam ederse yerini Ricciardo alabilir!
Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi

Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi

Formula 1
Brown, Verstappen'in agresif sürüşünü 'teşvik ettiği' için Red Bull'a yüklendi
Red Bull yeni sözleşme imzalamış olmasına rağmen Perez'e olan sabrını kaybediyor olabilir mi?

Red Bull yeni sözleşme imzalamış olmasına rağmen Perez'e olan sabrını kaybediyor olabilir mi?

Formula 1
Britanya GP
Red Bull yeni sözleşme imzalamış olmasına rağmen Perez'e olan sabrını kaybediyor olabilir mi?

Son Haberler

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Antrenman: Durksen seansta zirvede, Bearman dördüncü!
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!

F2 FIA F2
Silverstone
F2 Britanya Sıralama: Hadjar ilk kez yarışa pole'den başlayacak!
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "McLaren ayrı bir ligde gibi görünüyor"
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

F1 Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Sonuç gerçek hızımızı yansıtmıyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye