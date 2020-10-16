Red Bull'un yeni ön kanadı, aracın aero garipliklerine çare oldu mu?

Problemlerinin önüne geçmek amacıyla Milton Keynes merkezli takım sadece düzenli güncellemeler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda her iki aracı, neyin yanlış gittiğini daha iyi anlamak için direkt olarak karşılaştırıyor.

Bu işlemin sonucunda, Red Bull'un her zaman güçlü olduğu düşünülen ön kanadı, sezon boyunca pek çok değişikliğe uğradı.

Ancak geçen hafta sonu Nürburgring'de görülenler, pek çok insanın beklediğinin ötesinde bir şey olmuştu.

Aracın ön kanadında neleri gösterdikleri konusunda oldukça dikkatli olan Red Bull mekanikerleri, dikkatsizce bir şekilde ön kanadın iç dizaynını ortaya koydular, biz de taban levhasının alt bölgesinde bulunan olukları görme fırsatı yakaladık.

Red Bull Racing RB16 ön kanat taban levhası detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Burası, ön kanadın özellikle hassas olan kısımlarından biri. Öncelikle bunun nedeni, takımların durmadan değişen sürüş yüksekliği ve ön kanadın yere olan yakınlığının, sürekli olarak değişen basınca karşı mücadele etmesinden dolayı kaynaklanıyor.

Bunun da ötesinde takımlar, aynı zamanda tabandaki hava akım performansına da zarar verebilecek olan, ön kanadın yarattığı kuyruk türbülansı üzerine ayarlamalar yapma fırsatı arıyor.

Takımlar buna karşı farklı önlemler alıyor ve pek çok kez takımların, taban levhası bölgesinde, oluşan girdabın şeklini değiştirerek ve gücüyle oynayarak, ön lastiğin yarattığı türbülansı değiştirdiğini görebilirsiniz.

Ancak RB16'nın ön kanadının altında yer alan bu oluğun keşfedilmesinin yaptığı garip bir çağrışım var, çünkü takımın kurallara farklı bir yönden baktığı çok net ve bu negatif aralık, basıncın dağıtımında çok farklı bir işleve sahip olacak.

Aynı zamanda bunun daha büyük bir sistemin bir parçası olup olmadığı sorusunu da akıllara getiriyor, ki bu sayede ön kanadın diğer parçalarının performansını yükseltme ihtimalini ortaya çıkarır.

Şunu söylemek gerekir ki an itibariyle devam eden gelişim çalışmalarının bir parçası olarak Red Bull, birkaç yarış önce, üst arka köşesinde boşluklar barındıran yeni bir kenar plakası tasarımını tanıtmıştı.

Red Bull Racing RB16 ön kanat kenar plaka detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Eğer ön kanat gerçekten de oyuk ise ve hava akışı kanadın altından plakanın üstteki kenarına doğru besleniyor ise, en sonundaki etkisi kanat ucunda yer alan girdap ile oynamak olurdu.

Bu, kurallar değiştiğinden beri takımlar için bir öncelik olmuştu, ve takımların da kenar plakasının şeklini değiştirdiğini görmüştük.

Red Bull Racing RB15'in ön kanat kenar plakası Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer takımlar gibi Red Bull da, geçen sezondaki kenar plakasının üst arka kısmında, bu girdabın etkilerini değiştirmek amacıyla bir kesik yaratmıştı. Delikler ise bu alanda ortaya çıkıyor.

Bu dizaynın ortaya çıktığı net zamanı söylemek ise getirisi az olan bir iş, çünkü ön kanadın altından bir fotoğraf çekmek tamamen şanslı olmanızı gerektiren bir şey.

Bir fotoğrafçının, bir ön kanadın mekanikerler tarafından kaldırıldığı anda pit yolunda, veya aracın pistten bir çekici ile çekilmesini gerektiren kazalar ortaya çıktığı anda pist kenarında olması gerekir.

Alexander Albon, Red Bull Racing RB16 kazadan sonra kenara çekiliyor Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bunun bir örneği Albon'un Britanya GP'si antrenmanlarında yaptığı kazalardan biri olabilir, ki ön kanadın altındaki yarığın yoksunluğu, kenar plakasının altından görülebilir.

Diğer takımlar ön kanatlarında neler yapıyor?

Ferrari SF1000 ön kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

An itibariyle Ferrari'nin, ziyaret ettiği pistlerin karakteristiklerine göre kullandığı iki farklı konfigürasyon bulunmakta. Sonuç girdabın farklı bir dağıtım oranı bulunmakta, aynı zamanda etrafındaki akım yapılarına da farklı bir etki yaratmakta.

Racing Point RP19 ön kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Racing Point, 2019 boyunca performansını yeniden kazanmaya başladığını gördüğü pek çok farklı çözüm denedi, takım çoğunlukla kenar plakasının uzunluğuna odaklandı.

McLaren MCL35 ön kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren, 2020 boyunca yenilenmiş bir aerodinamik felsefe izlemeyi tercih etti. İngiliz takım, ön kanadın dış kısmındaki gelişim takviminde, ön lastiğin oluşturduğu girdap ile mücadele etmek için erkenden değişiklikler yaptı.

Alfa Romeo C38 dış plaka, Eifel Grand Prix Fotoğraf: Giorgio Piola

Alfa Romeo, kendi taban levhası dizaynı üzerinde özenli bir şekilde çalışmakta, alt kısmında kendi levhasını barındıran daha kavisli bir profil yaratan takım, bu dizayndan pek çok kez iyi sonuç almayı başardı.

Pek çok farklı çözümde görüldüğü gibi, 2019'da kurallarda yapılan değişiklikler, ön kanadın dış kısmının, bir akım yönlendirici gibi kullanılmasını oldukça zorlaştırmış durumda.

Kanadın üst yüzeyine yerleştirilmiş olan ancak sonrasında çoğunlukla kaldırılmış olan kanartlar, kademeli kanatlar ve yüzgeçlerin konulmasının en büyük nedeni de buydu.

İşte bu yüzden dizayn konusunda farklı tarafların oluştuğuna şahit olduk, Mercedes ve Red Bull daha yüklü bir dizayna doğru yönelirken, Ferrari, Alfa Romeo ve AlphaTauri'nin daha yüksüz bir dizaynı seçtiklerini gördük.

Her iki çözümün birden havayı dışarıya doğru yönlendiriyor olsa da bu iki çözüm, ön lastiğin yarattığı hava akımı girdabına farklı bir çözüm buluyor ve performansı artırıyor.

Bu sırada kanadın altında kullanılabilen aerodinamik çözüm de oldukça sınırlı, sadece iki kontrol levhasının bulunması, neler yapılabileceği konusunda daha az çözüm sunan kenar plakası bölgesinin, gelişim açısından önemli bir dönüm noktası olması anlamına geliyor.