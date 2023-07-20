Red Bull'un yeni güncellemesi ortaya çıktı; Radyatör ve sidepod yapısı değiştirildi

Bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışları kazanan Red Bull, sezon başından bu yana üzerinde çalıştığı ilk güncelleme paketini bu hafta sonu Budapeşte'ye getirdi.

Milton Keynes merkezli ekibin temel hedefi, şampiyonluğu tüm rekorları kırarak almak ve yeni güncelleme sayesinde diğer takımlarla arayı biraz daha açma hedefindeler.

Pierre Wache önderliğindeki teknik ekip, tamamen 2024 aracına konsantre olmadan önce bu güncelleme paketiyle aracın aerodinamik verimliliğini arttırmaya çalıştılar.

Padokta çekilen ilk kareler radyatör girişinin sürtünmeyi azaltma hedefiyle daha önce hiç olmadığı kadar küçültüldüğünü gösteriyor.

Red Bull Racing RB19, önceki yarışlarda kullanılan radyatörler Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu yolu tercih eden ilk takım Red Bull değil çünkü Aston Martin de AMR23 ile benzer bir çözüm uygulamayı seçti. Ancak RB19, bu çözümü bir adım daha ileri götürdü.

Görünüşe bakılırsa bu değişiklik, Honda motorunda herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşanmaması ya da herhangi bir sorun yaşama korkusu olmamasından kaynaklanıyor. Aerodinamik anlamda bu konseptin avantajı önemli olabilir çünkü daha küçük yapı sayesinde aracın tabanına olan hava akışı artacak.

Bu, Macaristan için faydalı bir güncelleme olacak. Ayrıca Spa ile başlayacak olan "hızlı pistlerde" Red Bull'un elini kuvvetlendirecek.