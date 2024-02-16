Red Bull'un yeni "cesur" sidepodlarının sırları çözülüyor

Rakip takımlar, Red Bull'un son iki sezonda geliştirdiği altı daha uzun ve büyük kesikli sidepod tasarımını kendi araçlarına uyguladılar.

Ancak Red Bull, RB20'de hava girişi altında yer alan uzantıyı en yukarı taşırken hava girişi onun altına aldı ve sidepodun bu bölgesinde devasa bir alt kesik oluşturuldu.

"Ne girişi?" diye sorabilirsiniz ve sormakta da haklısınız, zira ekip tarafından yayınlanan görsellerde böyle bir giriş yok. Ancak RB20'nin Silverstone'daki shakedown'da görülen görüntülerine dayanarak, şasinin yanında dikey bir giriş olduğu anlaşılıyor.

Bu, fiziksel lansman için orada bulunanlar tarafından da teyit edildi ve bunun nasıl görünebileceğine dair bir örnek çizdik.

Yan ayak giriş düzenlemeli Red Bull RB20, iç kısım Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Şimdi, bu giriş açısından, "Bekle, bunu daha önce görmemiş miydim?" diye düşünüyor olabilirsiniz ve bir bakıma haklısınız, çünkü Mercedes'in geçen sezon sıfır sidepod konseptini son kez çalıştırmaya çalışırken kullandığı dikey girişi çok andırıyor.

Dahası, Ferrari'nin SF-23 & SF-24 modelinde de bu konumda dikey bir giriş bulunuyordu ancak bu giriş iç bileşenleri soğutmak gibi temel bir görevi yerine getirmek yerine baypas kanallarına güç sağlıyordu.

Yine de bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Red Bull burada sıfır sidepodu yeniden yaratmaya çalışmadı. Ondan ziyade daha geniş, yüksek belli, aşırı alt kesiğe sahip, aşağı doğru akan rampa çözümünü dikey bir girişle birleştiren hibrit bir çözüm hazırladı.

Bu aynı zamanda Red Bull'un, Mercedes'in yaptığı gibi, radyatörleri aracın merkez çizgisine doğru itmek için şasinin kenarlarını kazımak gibi aşırıya gitmek zorunda kalmadığı anlamına geliyor. Bu sayede diğer bileşenleri sidepod içerisine yerleştirebileceği alana sahip oldu.

Red Bull Racing RB19 sidepods inlet comparison Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepods detail Photo by: Giorgio Piola

Bu dikey girişin gelişi, ekibin geçen sezon RB19'da alt kesitten performans elde etmeye yardımcı olmak için izlediği yoğun bir geliştirme programını takip ediyor; alt kesik tarzı çözüm, her güncellemede daha yükseğe çıkarıldı ve Macaristan Grand Prix'sinde gelen güncellemeyle sonuçlandı.

Bu değişikliğe bakıldığında, alttan uzatılan çözümünün, girişin genişliğine ilişkin düzenlemelerin boyutsal kısıtlamaları nedeniyle, daha yükseğe yükseltildiği ve aerodinamiğin iyileştirilmesi ile gerekli soğutmanın sağlanması arasında düzgün bir denge oluşturmayı zorlaştırdığı için normal seyrini tamamladığı görülüyor.

Girişin şasinin yanına dikey olarak yerleştirilmesi de bu bölgede hava akışı ve basıncın nasıl davrandığı ile ilgili bazı kayıplarla karşılaşabilir. Bununla birlikte bu, alt kesiğin derinliği ve genişliği ile daha fazla olasılığın önünü açmak muhtemelen kabul edilebilir bir ödündür.

Alt kesiğin kendisi, aşağı yönlü rampanın neredeyse arka kısmına kadar kazılan ve o noktaya doğru hafifçe dışa doğru sivrilen derin bir orta hat kesimini besliyor.

Red Bull Racing RB20 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Girişin sidepodun üst kısmından çıkarılması ve yerine daha uzun bir yapının koyulması açısından bakıldığında, bu durum havanın kaportanın üst yüzeyindeki davranışını neredeyse kesin olarak iyileştirmektedir. Ve bundan faydalanmak için sidepod artık ilk olarak Alpine tarafından başlatılan bir trendi takip ediyor; kola şişesi bölgesine hava akışını daha iyi yöneten akış ayrımı oluşturmak için kullanılan yumuşak bir su kaydırağı oluğu var.

Red Bull aynı zamanda aracın bu bölgesini de iyileştirmeye çalışmış, ancak bunu tek başına değil, kökeni geçen yılki Mercedes'e dayanan başka bir fikri benimseyerek gerçekleştirmiş.

Red Bull RB20 motor kapağı olukları

RB20'nin motor kapağı, üst yüzeyinde derin bir su kaydırağı oluğu oluşturan ve arkada dik bir şekilde eğimli olan raf benzeri bir çıkıntıya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sadece üst salıncak kemiğinin ön kolunun önündeki bir çıkışla kesintiye uğrayan son derece yüksek bir bele sahip.