Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
Red Bull RB16'nın arka kanadını bir yiyecek ile tanımlamanız gerekseydi, şu ana kadar olan basitliği ve pürüzsüzlüğü ile ona vanilya diyebilirdiniz.
Griddeki rakiplerinden çeşitli notlar çıkaran Red Bull, bu kapsamda bu hafta sonu gerçekleştirilecek Steiermark GP için arka kanadına yeni tatlar katmış gibi görünüyor.
Red Bull'un yeni arka kanadının dış tarafında Haas aracının arka kanadında gördüğümüz kıvrımlı kanallar ve Mercedes aracının arka kanadında gördüğümüz çıkıntılı kanatçıklar yer alıyor.
Haas F1 Team VF-19 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Arka kanat kenarının dış uç kısmı da AlphaTauri arka kanadından esinlenmiş durumda. Bu kapsamda sol alt resimde gördüğünüz üzere kanadın uç kısmı içe doğru kıvrılmış durumda. Benzer tasarımı 2019'da Alfa Romeo da kullanmıştı. Bu çözüm arka kanadın sürüklenme ve yere basma gücü oranını değiştiriyor.
Toro Rosso STR14 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail
Photo by: Giorgio Piola
Takım ayrıca diğer takımlarda da görülen yukarıya doğru hava akımı çıkmasını sağlayan yan dikey kanatçıkları kullanmaya başladı.
Red Bull, yeni arka kanadın hem Mercedes'e karşı düzlük hızında yardımcı olmasını, hem de arka tarafın daha stabil olmasını sağlamasını umuyor.
Geçen hafta sonu Max Verstappen yeni ön kanadı kullanan tek pilottu ancak bu hafta Alexander Albon da yeni ön kanadı kullanmaya başladı.
Red Bull Racing RB16 yeni ön kanadı
Fotoğraf: Giorgio Piola
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