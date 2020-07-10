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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Avusturya GP / Analiz

Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı

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Teknik analiz: Red Bull'un yeni arka kanadı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Tem 2020 17:57

Red Bull RB16'nın arka kanadını bir yiyecek ile tanımlamanız gerekseydi, şu ana kadar olan basitliği ve pürüzsüzlüğü ile ona vanilya diyebilirdiniz.

Griddeki rakiplerinden çeşitli notlar çıkaran Red Bull, bu kapsamda bu hafta sonu gerçekleştirilecek Steiermark GP için arka kanadına yeni tatlar katmış gibi görünüyor.

Red Bull'un yeni arka kanadının dış tarafında Haas aracının arka kanadında gördüğümüz kıvrımlı kanallar ve Mercedes aracının arka kanadında gördüğümüz çıkıntılı kanatçıklar yer alıyor.

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Arka kanat kenarının dış uç kısmı da AlphaTauri arka kanadından esinlenmiş durumda. Bu kapsamda sol alt resimde gördüğünüz üzere kanadın uç kısmı içe doğru kıvrılmış durumda. Benzer tasarımı 2019'da Alfa Romeo da kullanmıştı. Bu çözüm arka kanadın sürüklenme ve yere basma gücü oranını değiştiriyor.

Toro Rosso STR14 rear wing detail

Toro Rosso STR14 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail

Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca diğer takımlarda da görülen yukarıya doğru hava akımı çıkmasını sağlayan yan dikey kanatçıkları kullanmaya başladı. 

Red Bull, yeni arka kanadın hem Mercedes'e karşı düzlük hızında yardımcı olmasını, hem de arka tarafın daha stabil olmasını sağlamasını umuyor.

Geçen hafta sonu Max Verstappen yeni ön kanadı kullanan tek pilottu ancak bu hafta Alexander Albon da yeni ön kanadı kullanmaya başladı.

Red Bull Racing RB16 yeni ön kanadı

Red Bull Racing RB16 yeni ön kanadı

Fotoğraf: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Giorgi Piola

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