Red Bull'un yakıt tedarikçisi, Honda'nın katkılarını övdü

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Red Bull'un yakıt tedarikçisi ExxonMobil, Honda'nın şampiyonluk sürecinde önemli bir rol oynadığını ve üreticinin çabalarına şaşırdıklarını söyledi.

Honda, 2020'nin ortalarında, 2021 sezonunun sonunda F1'den ayrılacaklarını açıkladı. Japon üretici bunun ardından, Red Bull'a Mercedes ile aradaki farkı kapatacakları bir fırsat sağlamak için 2022 motoru için yapılan çalışmalarını önemli ölçüde hızlandırdı.

Honda, bir buçuk yıllık bir projeyi, altı aylık bir süreye sığdırmayı başardı.

ExxonMobil'den Tomek Young, RacingNews365.com'a, "Birlikte çalıştığımız o anları düşünmek hâlâ içimi ürpertiyor."

"Bir haftada birden fazla görüşmeler yaptık, sabah akşam verileri inceledik. Çok heyecan verici zamanlardı."

"Honda, birlikte çalışılacak inanılmaz bir ortak. Onlarla 2015 yılında McLaren'da çalışmaya başladık. Daha sonra Honda, AlphaTauri'ye ve oradan da Red Bull'a geçti. Bu bizim için, Honda için ve Red Bull için bir yolculuktu."

"Bu yolculukta, görebileceğiniz en harika tutkuyla çalıştılar. Biz de onlara yetişmeye çalıştık ve gördüğümüz bu tutkudan ilham aldık." dedi.

Young, Honda'nın 2021 sezonu için planladığı motorun neredeyse tamamen yeniden tasarlandığını söyledi.

Young, "2021'e girerken Honda, motoru yeniden tasarlama kararı aldı. En baştan başlamadılar ama neredeyse çizme tahtasına geri döndüler diyebilirim."

"Motorun boyutuna, kam milinin yerlerine, parçaların ağırlığına ve şekillerine baktılar. Çok fazla şey değişti." dedi.

Young, ExxonMobil'in rolü hakkında ise, "Biz bu yolda onların yanında yağ ve yakıt örnekleri oluşturduk. Yeni tasarımda hangisinin işe yarayacağına baktık. Ancak Honda 2021 güç ünitesine kesinlikle ellerindeki her şeyi verdi." dedi.