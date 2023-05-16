Red Bull'un üstünlüğü DRS'den ziyade ön süspansiyondan mı kaynaklanıyor?

Şu ana kadar RB19'un düzlük hızının çoğunun, düzlükteki DRS kullanımından kaynaklandığı söylendi.

Red Bull'un DRS'sinin nasıl bu kadar etkili çalıştığı konusunda, düşük sürtünme seviyesine sahip arka kanadın etkileyici aerodinamik verimliliğe sahip olmasından, difüzörle arka kanat elemanlarının çalışmasının durmasını sağlayan karmaşık bir sistem olduğuna dair sayısız teori ortaya atıldı.

Red Bull'un DRS'si merak uyandırmaya devam ederken, rakip takımlar bu özel alanda yapılanlara takıntılı kalmıyor.

Red Bull'un DRS kazanımlarının, kıstas olabilecek performansının tetikleyicisi olmaktan ziyade, araç tasarımının diğer alanlardaki mükemmelliğinin bir sonucu olduğuna dair artan bir kabul var.

Red Bull'un DRS'sinde neyin öne çıktığı sorulduğunda Alpine teknik direktörü Matt Harman, "Görsel olarak bununla ilgili çok fazla şey konuşuluyor ancak bence verileri gerçekten incelerseniz, bu konu hakkında o kadar emin değilim."

"Genel olarak düzlükte çok hızlı olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla, gördüğümüz kadarıyla bu, çok detaylı bir şekilde anlamaya çalışmak istediğimiz bir şey değil." şeklinde cevap verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bununla birlikte, Red Bull'un rakiplerinin odaklandığı şey, Red Bull'un bir tur boyunca aracının aerodinamik verimliliğini koruyabiliyor olması. Bu durum, Red Bull aracının istikrarlı bir şekilde aerodinamik açıdan güçlü olmasını sağlıyor.

Diğer takımlar Red Bull gibi başarılı olabilmek için RB19'un denge, yere yakınlık ve öne doğru yatma özelliklerini kopyalamaya çalışacaklar.

Red Bull'un nerede bu kadar iyi olduğu sorulduğunda Harmann, "Bazı fikirlerimiz var."

"Muhtemelen hakkında hiçbir fikrimiz olmayan bazı şeyler var çünkü bizim yaptığımız bazı şeyler de onlarda yok. Ancak araçlarını bu şekilde kullanma yetenekleri oldukça etkileyici."

"Bence bu kesinlikle hepimiz için bir ilham kaynağı. Biz de oraya doğru ilerliyoruz." şeklinde cevap verdi.

Haas'ın baş aerodinamisti Juan Molina, Red Bull'da görüldüğü üzere, mükemmel şekilde tutarlı bir platforma sahip olmanın, takımların aktif süspansiyon günlerinde yararlandığı türden bir avantaj sağlayabileceğini gösterdiğini söyledi.

Molina, "Aktif süspansiyonu düşünürseniz, ki kimsede olduğunu söylemiyorum ama aktif süspansiyonunuz varsa, o zaman muhtemelen şampiyonluğu kazanırsınız, çünkü aracı ayarlayabilir ve onu belirli bir pozisyonda geliştirebilirsiniz."

"Yani, aracınızın ne yaptığını veya aracınızı nereye koymak istediğinizi anlarsanız ve aracınızı oraya koyarsanız, performans elde edebileceğinizi düşünüyoruz."

"Muhtemelen bu yöne giden takımlar olduğunu göreceksiniz. O takımlar araçlarını nasıl olabildiğince düşük konumlandıracağını, zıplamayı nasıl iyileştireceğini ve ardından yüksek hızdan düşük hız performansını [mükemmelleştirmeyi] anlamaya çalışacak, ki bu da sürücü için çok önemlidir." dedi.

Mercedes, uzun zamandır konuşulan güncellemesini Emilia Romagna GP hafta sonunda getirecek. Takım böylece kendi sürüş platformunu geliştirme yolunda ilk adımını atacak.

Mercedes W14'teki en büyük görsel değişikliklerin sidepodlarda ve tabanda olması bekleniyor ancak diğer taraftan ön süspansiyonlarda yapılacak değişikliklerle aracın öne yatma (anti-dive) karakteristiğinde yapılacak değişikliğin daha kritik olacağı düşünülüyor.

Takım Patronu Toto Wolff, süspansiyonlarda elde edecekleri olası kazanç konusunda, "Mucizelere inanmam ancak aracın stabilitesi ve tahmin edilebilirliği, pilotlarımızın için vasatın altında."

"Bunu çözebileceğimize ve ön süspansiyonu yeniden tasarlayarak buna yardımcı olabileceğimize inanıyorsak, bu kesinlikle iyi bir yoldur. Ve bu şekilde daha fazla sürülebilirliği ve performansı açığa çıkarmak, aerodinamik kazanca göre tur zamanı açısından daha önemli bir cevap olabilir." demişti.

Red Bull'un başarısında sadece DRS etkili olsaydı, teoride Red Bull'un sistemini büyük ölçüde kopyalayan Haas'ın en yakın rakibi olması gerekirdi.

Bu yüzden Molina, griddeki tüm F1 araçlarının performansını anlamak için o araçların birçok yönünü anlamanız gerektiğini söylüyor.

Karoser parçaları ve arka kanat tasarımları, çıplak gözle görülebildiğinden performans ayırt edici bölümler olarak görülüyor olsa da, gerçek şu ki iyi tur zamanı tüm paketin iyi çalışması sayesinde elde ediliyor.

Molina, "Önemli olan sadece dış karoser değil, onun zemininiz ve arka kanadınızla nasıl çalıştığı ve aracın farklı bölümlerinde sahip olduğunuz şeylerdir."

"Kurallar geliştikçe, yüksek hıza karşı düşük hızın daha önemli olduğu bir noktaya gelebiliriz. Dolayısıyla, oraya doğru giderken, soru şu: performansı nerede buluyorsunuz?"

"İşte burada platformunuz, yani aerodinamiğiniz ile aracın zeminde olduğu yer arasındaki bağlantı önemlidir."

"Yani Red Bull'a bakarsanız, onların araçlarının nerede olduğunu bildiklerini ve her zaman araçlarını tam olarak nereye koymak istediklerini görebilirsiniz. Ve bu, kurallar geliştikçe daha da önemli hale gelen bir şey." dedi.

Red Bull gibi mükemmel bir mekanik platforma sahip olmanın ne kadar zor olduğu sorulduğunda Molina, "Evet... zor... Geçen sene departmanlarımız hâlâ gelişiyordu ve birbirleriyle konuşarak öğreniyordu. Bu sene çok daha iyi durumdayız."

"Artık her şeyin sadece aerodinamik olmadığını, tüm departmanlar arasında bağlantı kurmanın - tünelde ne geliştirdiğimiz, onun pist üstünde nasıl çalıştığı, aracı nasıl ayarladığınız - önemli olduğunu görüyorsunuz."

"Ancak evet, kolay değil. Öyle olsaydı herkes Red Bull'un olduğu yerde olurdu." şeklinde cevap verdi.

Rakip takımların Red Bull RB19'un hızı konusunda DRS'den ziyade mekanik yapısına odaklanması, RB19'un hızında arka kanat ve DRS'nin kilit nokta olmadığını gösteriyor.

Red Bull'un şampiyon pilotu Max Verstappen de takımının DRS avantajı konusunda sıra dışı bir şey yapmadığını düşünüyor.

Verstappen, "Size karşı dürüst olayım. Ben bu konuda gerçekten şaşırmadım. Biz, geçen seneye göre oldukça benzeriz."

"Aracımız düzlüklerde oldukça verimli. İnsanların bizim sihirli bir şeyler yaptığımızı konuştuklarını duyuyorum ancak böyle şeyler yapmıyoruz." demişti.

Artık yarış, Red Bull'un ne yaptığı değil, tüm bunları nasıl yaptığı üzerinde olacak gibi görünüyor.