Red Bull'un Türkiye'deki yedek pilotu Juri Vips olacak

Rd Bull destekli Vips'in bu sene Japonya'daki Super Formula serisinde Mugen takımıyla yarışması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde sezonun kalan bölümünde Vips'in yerini Ukyo Sasahara'nın alacağı duyuruldu.

Red Bull, bugün yapmış olduğu açıklamada Vips'in F1 aracıyla 300 km'lik testini tamamlayarak süper lisansını aldığını ve Türkiye'de yedek pilot olarak görev yapacağını duyurdu.

Red Bull yedek pilot olarak normalde Sebastien Buemi'yi görevlendirmişti ancak Buemi, bu hafta sonu FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın son yarışı için Bahreyn'de olacak.