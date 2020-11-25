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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı

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Red Bull'un Türkiye'deki reklam videosu yayınlandı
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Red Bull'un 2020 Türkiye GP hafta sonunda İstanbul'un önemli yerlerinde iki Formula 1 aracıyla birden çektiği görüntülerden hazırlanan videonun tamamı bugün yayınlandı.

Red Bull, Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 araçlarıyla İstanbul'un ikonik yerlerinde 3 gün süren çekimler yapmıştı.

Çekime dair bir çok sahne yayınlansa da filmin tam montajlı hali sonunda ortaya çıktı. Project İstanbulls adı verilen filmi aşağıdaki paylaşımdan izleyebilirsiniz.

 

Görüntüleyemeyenler videoyu Red Bull TV'den ücretsiz izleyebilirler.

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul’da gerçekleştirdiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Filmde, Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon’un RB7 Formula 1 araçlarıyla İstanbul sokaklarında gerçekleştirdikleri sürpriz şovları gösteriliyor. Premium moda markası AlphaTauri’nin tanıtımı için yola çıkan pilotların, özgün tarzlarıyla bu hedefe ulaştıklarını gösteren video Redbull.com/project-istanbulls’da yayınlandı.

Dokuz yıl aradan sonra ülkemizde yeniden gerçekleşen ve muhteşem bir heyecana sahne olan Formula 1 öncesinde İstanbul tanıtımı ve AlphaTauri moda markası lansmanı için çekilen film tüm dünyada yayına girdi. Filmde, dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon’un F1 araçlarıyla İstanbul’un en güzel cadde ve sokaklarını turladığı anlar gösteriyor. Filmin en dikkat çeken karesi ise hiç şüphesiz pilotların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden saniyeler içinde geçtikleri anlar…

Kıtalararası ilk tünel geçişi

Birlikte yolan çıkan ve İstanbul’u baştan başa keşfedebilmek için birbirinden ayrılan iki sürücü, muhtelif açılardan kendilerini takip eden kameralarla birlikte şehri turladı ve İstanbul’un renkli silüeti de onlara eşlik etti. Topkapı Sarayı, Galata Köprüsü, Sultanahmet Camii’ni hızla geçerek Sultanahmet Meydanı’nda drift yapan pilotlar, tüm bakışları üzerine çekti. Fırtına gibi geçen gezide her iki araç da sadece saniyeler içinde Asya Kıtası’ndan Avrupa’ya geçip geri döndü. Çekimler sırasında Aston Martin Red Bull Racing Pilotu Albon, Avrasya Tüneli’nden ilk kıtalararası tünel geçişini yaptı. Aynı zamanda Gasly, iki kıtanın ortasında; 360 derecelik spin atma hareketini (donut) gerçekleştiren ilk kişi oldu.

Gasly: ‘Kıtadan kıtaya geçmek harikaydı’

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul’da yaşadığı deneyimin ardından, “İstanbul’da F1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı” dedi. Fransız pilot “AlphaTauri ekibini ve moda markasını Türkiye ile tanıştırdığım için de ayrıca çok mutluyum. Modayı ve kıyafetleri çok seviyorum, bu nedenle böyle seçkin bir markayla çalışmak benim için büyük fırsat. Bu, birlikte ilk sezonumuz ve markayı dünya çapında büyürken ve gelişirken görmek müthiş. Bu önemli günün bir parçası olmak çok havalı bir şey” diye ekledi.

Albon: ‘Köprüdeki anlar unutulmazdı’

Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise, “İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anlar da unutulmazdı” dedi. F1 podyumuna çıkan ilk Taylandlı sürücü olmayı başaran pilot, lansmanı bu filmle gerçekleşen AlphaTauri’nin moda markası hakkında da “AlphaTauri’yi ziyaretimde tüm süreci baştan aşağı gördüm ve bir Formula 1 takımına çok yakıştırdım. İnovatif ve arkasında büyük teknoloji var. Bunun günlük hayatta kullanıldığını görmek çok havalı” yorumlarında bulundu.

İlk VIP müşteriler F1 pilotları

Film çekimleri için oldukça yoğun vakit harcayan Gasly ve Albon İstanbul’da pist dışında geçirdikleri günü AlphaTauri lansmanına katılarak tamamladı. Burada fotoğrafçılara poz veren ikili, Vakkorama’daki AlphaTauri koleksiyonundan alışveriş yapan ilk VIP müşteriler oldu. Türkiye’de ilk kez satışa giren AlphaTauri’nin yeni koleksiyonunu tanıtan reklam filmi, bugün tüm dünya ile eş zamanlı olarak yayına girdi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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