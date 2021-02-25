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Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Formula 1 takımları, lansmanlarda araçlarının sırlarını saklamaktaki uzmanlıklarıyla bilinirler fakat Red Bull, bu işi bir boyut ileriye taşımış.

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RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Milton-Keynes merkezli takım, Bahreyn’deki ilk test gününden önce, RB16B’nin herhangi bir detaylı fotoğrafının rakiplerinin eline düşmemesi için büyük çaba sarf ediyor.

Silverstone’da Çarşamba günü hem 2019 araçları olan RB15’le hem de RB16B’yle çekim günü gerçekleştirdikten sonra takımın yayınladığı 76 fotoğrafa bakıldığında, hiçbirinde yeni aracın yer almadığı fark edildi.

Fotoğraflarda Max Verstappen, Sergio Perez ve Alex Albon’un gün boyunca pist üstünde ve garajda çekilen fotoğraflarına yer verilmişti fakat hepsinde sadece RB15 bulunuyordu.

Tüm garaj çekimleri, hareketli fotoğraflar ve aracın önünden çekilen fotoğraflar eski araca aitti. RB16B ortalıkta görünmüyordu.

Daha düşük seviyeli bir takım ve fotoğrafçısının yanlış aracın görsellerini yayınlayıp yeni araca ait fotoğrafları albümden çıkarması hoş karşılanabilirdi fakat, Red Bull ne yaptığını bilen ve oldukça büyük bir ekip ve bütçeye sahip bir takım.

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Dolayısıyla Red Bull büyük ihtimalle, RB16B’ye ait fotoğrafları bilerek yayınlamadı ve böylece aracın tasarımındaki sırlarını korumayı planlıyor.

Red Bull gibi tamamen galibiyete odaklanan bir takım, elbette son dakikaya kadar rakiplerinin kendi tasarımını incelemesini engelleyecektir, dolayısıyla uzmanların araca ait fotoğrafları şimdiden detaylıca incelemesini engellemek adına doğru bir karar verildiği söylenebilir.

Red Bull’un muhtemelen aracında gizli tutmak istediği bölümü arka kısım - hem Mercedes tarzı rot kolu/alt süspansiyon konfigürasyonuna geçtikten sonraki tam süspansiyon dizilimi hem de egzoz ve vites kutusu çevresindeki kısmı kendisine saklamak adına.

Aynı zamanda takımın, araç tabanı hakkındaki kural değişikliklerinden sonra kaybedilen yere basma gücünü telafi etmek adına özel yöntemleri de olabilir.

Red Bull’un hafta başında yayınladığı 2 lansman görselinde bazı alanların özellikle karartıldığı görülüyordu ve aracın arka tekerinin önünde ilginç bir çıkıntı vardı - takımın geçen sene denediğine çok benzer bir şekilde.

Kış arası boyunca gelişim göstermeye bu kadar açık bir alanda Red Bull’un büyük bir ilerleme kat etmemesi imkansız görünüyor.

Dolayısıyla şu ana kadar RB16B lansman fotoğraflarında gördüklerimiz arasından ne kadarı 2021 aracında yer alıyor, ne kadarı sahte, bunu sadece Red Bull biliyor.

Takımların geçmişte de rakiplerini yanıltmak adına araçlarına sahte parçalar eklediği ya da halka sunulacak fotoğraflarda asıl önemli parçaların yer almadığı görülmüş bir şey. Red Bull herhangi bir şeyi saklamıyor, aksine rakiplerinin Milton-Keynes'te neler döndüğünü anlamaya çalışarak zaman kaybetmesini istiyor da olabilir.

Bu sene testler sadece 3 gün süreceği için, araçlar halka sunulduktan sonra takımların, rakiplerinin ilginç fikirlerini kopyalamak için pek zamanı olmayacak.

Red Bull’un ne sakladığı konusundaki asıl cevaba Bahreyn testine kadar ulaşamayacağız ve o zaman bile rakip takımların, Red Bull’un asıl planını çözmek adına büyük çabalar sarf etmesi gerekebilir.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8

Photo by: Sutton Images

Geçmişte Red Bull, test sırasında da son tasarımlarını saklamak adına büyük çabalarda bulunuyordu. Örneğin 2012’de RB8 garaja girdiğinde, özel parçaların görülmemesi için takım personelinin şemsiyelerle aracın üstünü örtmesi, padokta uzun süre konuşulmuştu.

Elkann: "Ferrari, kazanma arzusunu göstermeli"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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