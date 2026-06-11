Red Bull'un talebi üzerine ADUO açıklaması ertelendi!

İddialara göre Monako Grand Prix'si hafta sonunda takımlar ve güç ünitesi üreticileri, ilk ADUO döneminin sonuçları hakkında bilgilendirildi. İlk değerlendirme sonucunda Red Bull Ford Powertrains referans motor olarak öne çıktı.

Sonuçlara bakıldığında Mercedes'in içten yanmalı motoru, Red Bull'un %2 ila 4 gerisinde bulunuyordu. Bu nedenle Alman üretici bu sezon ve 2027 için birer ek geliştirme hakkı kazanmıştı.

Ferrari, Audi ve Honda ise içten yanmalı motor performansı açısından %4'ten fazla geride kalan üreticiler kategorisinde yer aldı. Bu durum söz konusu üreticilere mevcut sezonda iki, 2027 yılında da iki ek geliştirme fırsatı sağlıyor.

Bu sonuçlar padok genelinde büyük ölçüde biliniyor olsa da FIA henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Gecikmenin nedeni ise Red Bull'un ek inceleme talep etmiş olması.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre FIA şu anda bu ek doğrulama sürecini yürütüyor. İnceleme pazartesi günü başladı ve yaklaşık 1-10 gün arasında sürmesi bekleniyor. Talep edilen ek inceleme esas olarak sonuçların doğruluğunu teyit etmeyi amaçlıyor. FIA, kullanılan tüm sensörlerin doğru çalışıp çalışmadığını ve analiz edilen verilerin eksiksiz şekilde doğru olup olmadığını yeniden kontrol edecek.

Ancak bu doğrulama sürecinin arkasında daha derin bir sorun bulunuyor.

ADUO sisteminde kullanılan ölçüm yöntemi ile bu ölçüm sonucunda verilen geliştirme hakları arasında önemli bir uyumsuzluk olduğu belirtiliyor. Çünkü değerlendirmelerde yalnızca içten yanmalı motorun performansı ölçülüyor. Ancak bir üretici ADUO kapsamında ek geliştirme hakkı kazandığında sadece içten yanmalı motor üzerinde değil, batarya ve MGU-K gibi elektrikli sistem bileşenlerinde de değişiklik yapabiliyor.

Sonuçların doğru olduğu varsayılırsa Red Bull en güçlü içten yanmalı motora sahip olabilir. Ancak padokta genel görüş, Mercedes'in hâlâ en iyi güç ünitesine sahip olduğu yönünde. Bu durumda mevcut sistem, zaten en güçlü güç ünitesine sahip olduğu düşünülen Mercedes'e daha fazla geliştirme fırsatı tanımış oluyor. Bu sonuç ise ADUO'nun ortaya çıkış amacına hizmet etmiyor.

Sorunun temelinde ölçüm yöntemi yer alıyor. FIA Tek Koltuklu Araçlar Direktörü Nikolas Tombazis, geçen yıl tüm takımların ve üreticilerin bu yöntemi desteklediğini hatırlattı.

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Tombazis şöyle dedi: "2025 yılının ilkbaharında üreticilerle oldukça uzun görüşmeler yaptık. Turbo basıncı, turbo çapı veya plenum çalışma sıcaklığı gibi parametrelerin de hesaba katılıp katılmaması konusunu değerlendirmeyi teklif ettik."

"Ancak güç ünitesi üreticilerinin ortak görüşü sistemi mümkün olduğunca basit tutmak yönündeydi."

"Bu nedenle yalnızca içten yanmalı motorun beygir gücünün ölçülmesi yaklaşımı başından beri destek gördü. Ben şahsen parametrelerin biraz daha karmaşık hale getirilmesine açık olabilirdim ancak bu tartışma bir yıldan uzun süre önce yapıldı ve sonuç oldukça netti."

ADUO sisteminin bir başka sorunu ise üreticilere stratejik avantajlar sağlayabilecek olması.

Üreticiler geliştirmeleri stoklayamasa da güncellemelerin hazırlanması ve piste getirilmesi için gereken süre, bazı taktiksel hamlelere imkan tanıyor.

Örneğin Mercedes ve Ferrari mevcut geliştirme haklarının tamamını bir sonraki ölçüm periyodundan önce kullanmazsa, Red Bull bir sonraki değerlendirmede de zirvede kalabilir. Bu durumda Red Bull yeniden ek geliştirme haklarından yararlanamayacak.

Kısa vadede bu eksikliklerin giderilmesi mümkün görünmese de FIA, Red Bull'un talebi doğrultusunda mevcut sonuçların doğruluğunu ayrıntılı şekilde incelemeye devam ediyor.

Sonuçların resmi olarak açıklanması ise ancak bu doğrulama sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek.

Nikolas Tombazis, FIA Photo by: Kym Illman / Getty Images