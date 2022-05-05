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Formula 1 Analiz

Red Bull'un tabanındaki "buz pateni" dalgalanmanın çözümü olabilir

2022'deki zemin etkili yeni Formula 1 araçlarındaki en önemli yerlerden birisi tabanda yer alan aerodinamikler oldu.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull'un tabanındaki "buz pateni" dalgalanmanın çözümü olabilir
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Yeni nesil araçlarda farklı sidepod çözümleri olduğunu görmüştük. Benzer şekilde taban yaklaşımlarında da farklılıklar var.

Her takım, yeni kurallardan maksimumu alabilmek için kendine has yorumlar kullanıyor ancak aynı zamanda optimum çözüm için rakip takımların tasarımları üzerinde de çalışıyorlar.

Dalgalanma sorunu takımlar için baş ağrısı olmaya devam ederken bu konuda taban aerodinamisi ön planda yer alıyor. Imola'dan bu yana Red Bull'un tabanının altında kullandığı bir çözüm, F1 takımlarının dikkatini çekmiş durumda.

Red Bull'un tabanının arka dış kısmında buz patenine benzer, içi delikli metal bant yer alıyor. Bu parçanın birçok performans avantajı var gibi görünüyor.

Red Bull Racing RB18 floor detail

Red Bull Racing RB18 floor detail

Photo by: Giorgio Piola

Bu konudaki en belirgin düşünce, metal kaplamanın yük altında tabanın bükülmesini engellemesidir. Bu sayede erkenden tabanın dalgalanması engellenmiş oluyor.

Bu, iki yolla başarılabilir: ilk olarak, tabanın o bölgesine doğrudan bir miktar sertlik ekleyerek, ikinci olarak, bir tür kızak gibi davranarak yani pistin kendisine dokunduktan sonra zeminin esnemesini durdurarak. Bileşenin karbon yerine metal olmasının ana nedeni bu olabilir çünkü bu sayede fazla aşınmaz.

Diğer taraftan Red Bull'un rakiplerinin çoğu tabanın arka tarafında metal destek çubukları kullanırken Red Bull'un tabanında benzer metal destek kolları yok. Bu, her şeyin kontrol altında olduğunu işaret ediyor.

İleride o destek kollarını kullanmayacağını söylemek için erken ancak mevcut tasarımda, tabanın arka tarafında karosere bağlanan destek kollarına ihtiyaç duyulmuyor.

Alpine'in Imola'ya getirdiği tabanda destek kolu kullanmaya başladığını görmüştük. Takım o tabanı hafifletirken, esnemesini engellemek için destek parçasını kullanmıştı.

Red Bull'un buz pateni tasarımına dönecek olursak, o parçanın aerodinamik faydası da olabilir.

O parça sadece zemin kenarında yer almıyor, aynı zamanda arka kenara doğru ani bir dönüş yapıyor bu da bir girdabın oluşmasını sağlıyor.

Bununla birlikte, parçanın uzunluğu boyunca aerodinamik açıdan önemli kabul edilebilecek bazı deliklerin bulunduğunu da akılda tutmakta fayda var.

Red Bull mekanikerlerinin tabanı garajda bir kenara koymaları sayesinde bu parça öne çıkmıştı. RB18'in tabanının birkaç diğer özelliğini de dikkate almakta fayda var. Örneğin taban kenarının kesilmesinde kullanılan ve esnemesini sınırlayan metal ek parçası gibi, merkezi gövdenin şekillendirilmesi de ilgi çekici.

Ön kısımda sadece dik bir dışa doğru eğim yok, aynı zamanda tekne kuyruğu bölümü daralırken ve difüzörle birleşirken ilginç bir Z şeklinde kademeli geometri var.

İlginç bir şekilde bu, F1'in havacılık ve uzay ile olağan ilişkisinden ziyade, tekne endüstrisindeki gövde tasarımıyla ilişkilendirebileceğiniz türden bir tasarımı akla getiriyor.

Bu tasarımı tercih eden Red Bull, düzenlemelerin izin verdiği gibi difüzör tekme hattını ileriye itmeye henüz bir ilgi göstermedi. Red Bull'un rakiplerinin bazıları difüzörün hacmini dikey bir perspektiften artırmak için bu konuda birden fazla çözüm kullandı.

Bunun yerine Red Bull daha kademeli bir dikey geçişi seçti; bu, dalgalanmanın yarattığı sonuçları düşündüğümüzde ona yardımcı oluyor olabilir.

Ferrari F1-75 bottom view
Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 floor comparison

Ferrari ise çok daha yumuşak bir gövde ve sıra şeklini tercih ederek farklı bir yaklaşım benimsedi. Resimde görülen 'kenar kanat' sezon başında tanıtılmıştı. Takım Avustralya'da yeni bir düzen içeren taban denemişti.

Ancak o hafta sonu sadece bir tane getirildiği için, takım ne orada ne de Imola'da o tabanla yarışmadı.

O tabanda Ferrari, sezonun başlarında sahip olduğu McLaren tarzı kenar kanadı atmış oldu. Ancak, belki daha da önemlisi, Ferrari'nin tabanının altında Red Bull'a benzer bir kaplama bulunuyor olması.

Takım bu arada Pirelli'nin lastik testlerinde iki taban çözümünü arka arkaya kullanarak bu fırsatı değerlendirmiş oldu. Kurallarda yeni araçların bu testler için kullanılmasına izin veriliyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, floor detail
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, floor detail
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