Red Bull'un Bakü'ye getirdiği taban güncellemeleri

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Red Bull, güncelleme yarışında Ferrari'ye kıyasla daha farklı bir strateji izlemeye devam ediyor. Milton Keynes merkezli ekip, sezonun her yarışında yeni ama kısmen daha ufak parçalar ve güncellemeler getirdi.

Ferrari ise güncelleme sayısını az tutuyor ama daha büyük güncellemeler getiriyor. İspanya Grand Prix'sine getirilen güncelleme paketi, buna örnek olarak gösterilebilir.

Red Bull'un gelişmeyi hedeflediği ve üzerinde çalıştığı iki alan var. İlk olarak aracın hâlâ hafiflemesi gerekiyor. Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde araçlarının minimum ağırlık limitinin 5 kg kadar üstünde olduğunu söylemişti. Ferrari ise neredeyse minimum ağırlık limitinde.

Red Bull'un odaklandığı ikinci alan ise RB18'in tabanı. Performans bulabilmek adına taban bölgesi üzerinde çalışılıyor.

RB18, halihazırda aerodinamik açıdan oldukça verimli bir araç ve hava sürtünmesi oldukça az. Adrian Newey önderliğindeki mühendisler ise RB18'in yavaş viraj performansını artırmayı hedefliyorlar.

Bakü'de, düşük-orta yere basma gücü üreten araç ayarlarıyla yarışılıyor ve bu pistte ayar yapmanın zorluğu, ikinci sektördeki virajlarla 2 kilometrelik düzlük arasında iyi bir denge yakalayabilmekte yatıyor.

İlk bakıldığında, Red Bull'un tabanında büyük değişimler yokmuş gibi gözükse de Giorgio Piola, tabanın sonunda - difüzörün başlangıcında- yer alan bölgedeki değişimleri fark etti.

Red Bull Racing RB18, dettaglio del fondo di Baku Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18, dettaglio del fondo di Barcellona Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki görsellerde solda yer alan Red Bull'un yeni tabanı, sağdaki ise "eski" tabanı.

İlk olarak, arka lastiklerin hemen yanında bir değişiklik görebilirsiniz. Soldaki görselde, yani yeni tabanda, arka lastiğin hemen yanında "L" şeklinde yeni bir kanatçık bulunuyor. Sağdaki eski tabanda ise bu yok.

RB18, sezonun başından bu yana en az dalgalanma yaşayan araçlardan biri oldu. Bundan dolayı da dalgalanmayı azaltmak için eklenen ve diğer araçlarda gördüğümüz metal destek kolları, RB18'de yer almıyordu. Fakat soldaki görsele baktığınızda, Azerbaycan için bu destek kollarının araca eklendiğini göreceksiniz.

Bu destek kolları, tabanın arka kısmının esnemesini azaltarak, Bakü'nün uzun düzlüklerinde ulaşılacak yüksek hızlarda dalgalanmayı azaltacak.

Sponsorların yer aldığı, tabanın sonundaki bölgeye bakarsak, bir başka değişimi görebiliriz. Tabanın bu bölgesi, artık daha agresif bir şekilde aşağıya iniyor.

Araç ayarı tercihine bakacak olursak, Red Bull, Bakü'ye Miami'de kullandığı arka kanadı getirdi. Ana planya büyük değil ve kaşık şeklinde. DRS mekanizmasının çubuğu ise kısmen daha uzun. Bu, Bakü'nün uzun düzlüklerinde azami süratin artmasına yardımcı olacaktır.

RB18 Arka kanat Fotoğraf: Giorgio Piola