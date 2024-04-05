Red Bull'un, Suzuka güncellemelerinden öğrendiklerimiz

Güncellemeler, rakiplerinin şimdiye kadar yaptıklarının bir adım ötesinde olan agresif sidepod çözümünde herhangi bir değişiklik içermese de, kokpiti çevreleyen düzenlemelerde kayda değer bir değişiklik yapıldı.

Red Bull bu yıl kokpitin arkasındaki kanalda girişlere yer vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Takım, Mercedes'in geçtiğimiz yıllarda kullandığı yüksek oluklara aracına yerleştirmişti.

Ancak Japonya GP'si için, aşağıdaki resimde beyaz oklarla gösterildiği gibi, çok daha ileride ekstra bir giriş ortaya çıktı.

Red Bull, takımların her yarış hafta sonundan önce FIA'ya göndermesi gereken güncelleme listelerinde, bu revize edilmiş konumun teknik olarak "sidepoda monte edilmiş birincil ısı eşanjörleri" için olduğunu açıkladı.

Bu ekstra giriş, takımın bazı yarışlarda ekstra panellerle yaptığı gibi, verimliliği artırmaya yardımcı olmak ve daha aşağı yönde aero kazanımları sağlamak için çıkış alanlarını tamamen kapatmasıyla da aynı zamana denk geldi.

Değişikliğin amacı hakkında konuşan Red Bull baş mühendisi Paul Monaghan, harcanan bütçenin karşılığını en iyi şekilde veren bir bölge bulmanın kilit önem taşıdığı için girişin yerini belirlemek için çok çalışıldığını açıkladı.

Monaghan, "Bir hava girişi yapmaya çalıştığınızda, girişi çalıştırmak için çok az basınç olan bir yere koymak gerçekten aptalca olacaktır."

"Bu nedenle, radyatör soğutmasını en verimli hale getirmek için en yüksek basınçlı girişleri iyileştirmeye ve seçmeye çalışıyoruz. Girişlerin yeniden paketlenmesinin ardındaki mantık bu. Bu bize bazı faydalar sunuyor." dedi.

Takımlar sürekli olarak ek soğutmayla aero tavizleriyle mücadele ederken, Monaghan ekstra hava girişinin takımın ilk yarışlarda karşılaşmış olabileceği herhangi bir soruna yanıt olmadığı konusunda net cevap verdi.

Karşılaşmış olabilecekleri sorunlar yerine, değişikliklerin RB20'nin daha önce kararlaştırılan bir güncelleme hedefinin parçası olduğunu açıkladı.

Monaghan, "Aslında sezon öncesi testlerde piste çıkmadan önce bile bu güncellemelere karar verildi. Yani, bu küçük bir performans kazancı olarak orada duruyordu. Asıl soru, bu güncellemeyi lojistik olarak yerleştirebilir miydik?"

"Baktık ve 'evet, yapabiliriz' diye düşündük. Bazı parçaları yaptık ve Avustralya'ya götürdük, yani bir kısmı orada başladı. Sonra geri kalanını burada topladık." dedi.

Yeni taban ve revize edilmiş fren kanalları

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Jon Noble

Side pod girişlerinin yanı sıra, Red Bull zeminde de bazı ince yüzey değişiklikleri ve zemin kenarında akışı iyileştirmeye yardımcı olmak için artırılmış bir kamber içeren güncellemeler yaptı.

Bu değişiklikler birlikte çalışarak daha fazla yere basma kuvveti sağlamaya yardımcı olurken aynı zamanda aracın dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Monaghan, "Görsel olarak oldukça çarpıcı ve güncellemenin büyüklüğü açısından, kabaca bir güncelleme yapmamızı tetikleyen şey bu." dedi.

Red Bull, zeminin ötesinde, ön frenler için hava giriş ve çıkış kanallarının boyutunu da küçülttü.

Bu değişiklik, Suzuka'nın düşük fren enerjisi talepleri nedeniyle gerçekleşti ve burada daha küçük bir hava girişine sahip olmak, takımın daha önceki yarışlarda yaptığı gibi kanalları basitçe kapatmaktan daha verimli.