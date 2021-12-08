Red Bull'un Suudi Arabistan'a getirdiği küçük güncelleme, bekleneni vermemiş 

Max Verstappen'in Meksika Grand Prix'sini kazanarak ilk sıradaki avantajını 19 puana çıkarmasından bu yana, Helmut Marko'nun sürekli olarak söylediği bir cümle var: "Bir yarış daha kazanmamız gerek."

Marko'nun beklediği ve şampiyonluk için gerekli olan o galibiyet ise hâlâ gelmedi.

Verstappen, Meksika'da zafere ulaşmasının ardından bitime 4 yarış kala 19 puanlık bir avantaja sahipti ve birçok kişi ona şampiyon gözüyle bakıyordu.

Fakat Mercedes, Brezilya Grand Prix'siyle beraber mükemmel bir form grafiği yakaladı. Lewis Hamilton, Brezilya GP hafta sonunu domine ederken; hafta sonuna Mercedes'in üstün düzlük hızı damga vurdu.

Mercedes'in düzlük hızı birçok farklı kaynağa bağlansa da net bir etken bulunamadı.

Bir sonraki yarış olan Katar'da yine Mercedes'in üstünlüğü söz konusuydu. Red Bull, hafta sonu boyunca istediği araç ayarlarını bulamadı ve Mercedes, bu sefer düzlüklerde değil, virajlarda Red Bull'dan zaman almaya başladı. Hamilton, özellikle de 6 ve 7. virajlarda rakibinden daha hızlıydı.

Mercedes ve Hamilton, Brezilya ile Katar'da aldığı galibiyetlerle birlikte momentumu arkalarına aldı. Katar GP'den sonraki yarış olan Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirileceği Cidde Pisti'nin Mercedes'e daha çok uyması bekleniyordu.

Mercedes'in yükselen form grafiğini durdurmak isteyen Red Bull, Mercedes'in üstün düzlük hızıyla yarışabilmek için Cidde'ye son bir küçük güncelleme getirdi. Hem Red Bull'un hem de Mercedes'in 2021 araçları üzerinde çalışmayı uzun süre önce bıraktığı biliniyor.

Ancak Red Bull'un, Marko'nun bahsettiği galibiyeti alabilmesi ve şampiyon olabilmesi için Mercedes'in performans artışına yanıt vermesi gerekiyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Cidde hafta sonu öncesinde, düzlük hızının büyük bir rol oynayacağı düşünülmekteydi. AMuS'a göre, Red Bull da Mercedes'e en çok zaman kaybettiği alan olan düzlüklere odaklandı.

Kurallar gereği motora performans güncellemeleri getirilemediğinden, düzlüklerde hızlanmanın tek yolu hava sürtünmesini (drag) azaltmaktı.

Red Bull, aracın tabanında küçük bir değişikliğe gitti. Bu değişikliğin amacı, hava sürtünmesini azaltarak düzlüklerde birkaç km/s kazanabilmekti.

Bu güncellemeyi cuma günü ilk olarak Sergio Perez denedi. Hava sürtünmesinin azalmasıyla araç düzlüklerde hızlandı ancak hava sürtünmesini azaltmak, daha az yere basma gücü üretmek anlamına geliyordu.

Daha az yere basma gücü üretilmesiyle birlikte, Perez, Cidde Pisti'ndeki orta ve yüksek hızlı virajlarda istediğini alamadı.

Bu güncelleme, yere basma gücünden verdiği tavizi düzlüklerde karşılamıyordu ve Red Bull da bu küçük güncellemeyi cuma günü gördüklerinin sonrasında araçtan çıkardı.

Neredeyse %80'i tam gaz geçilen Cidde Pisti'nde yere basma gücünün o kadar da önemli olmayacağı ve hava sürtünmesini azaltmanın mantıklı olacağı düşünülmekteydi ancak cuma günü görüldü ki pist beklenenden daha dardı.

Red Bull'un düzlük hızını arttırmak için getirdiği güncelleme, yere basma gücünde azalmaya neden oldu ve düzlük hızı için verilen bu taviz, zararla sonuçlandı.

Red Bull, cuma günü Perez'le topladığı verileri inceleyerek neyin yanlış gittiğini detaylı bir şekilde analiz edecek. Araca getirilen bu son güncelleme, elde edilen veriler ışığında yapılacak birkaç küçük düzenleme ile performans getirebilir ve Abu Dhabi GP'nin antrenman turlarında denenebilir.

Cidde'nin aksine, Yas Marina Pisti'nde limitte geçilen yüksek hızlı virajlar bulunmuyor. Yani Cidde'nin aksine Yas Marina'da yere basma gücünde yaşanacak bir azalma, düzlük hızındaki artışla tolere edilebilir gibi durmakta.

Dolayısıyla Red Bull, bu güncellemeyi Yas Marina'da da denemek isteyecektir.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images