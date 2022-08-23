Red Bull'un Spa-Francorchamps'ta yaptığı gösteri sürüşü takıma avantaj sağlayacak mı?

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Son yıllarda yaşanan birkaç olayın ardından güvenliği arttırmaya odaklanan Spa pist yönetimi, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ve 80 milyon Euro tutan bir revizyonun ardından pisti ziyaret eden tüm sürücülere çok daha farklı bir deneyim sunacak.

Raidillon'daki çarpma bariyerlerinin yeniden profillendirilmesi gibi pist performansını pek etkilemeyen değişiklikler mevcut, ancak tüm değişikliklerin ardından ortaya çıkan yeni alanlar için bazı yeniden ayarlamalar ve çakıl havuzlarında değişiklikler yapılması gerekecek.

Pistin yeni durumunu yorumlayan Pirelli motor sporları sorumlusu Mario Isola, "Bu yıl Spa, Formula 1'in modern çağında gördüğümüz en büyük değişikliklerden birini yaşamış olarak karşımıza çıkacak."

“Beş viraja yeni asfalt dökülmesine ek olarak, dört virajda pistin kenarına çok daha yakın olan bazı yeni çakıl havuzları da mevcut."

"Sürücülerin pist sınırlarına daha fazla dikkat etmesi gerekecek, nitekim piste keskin çakılların sürüklenme olasılığı da artıyor.

"Spa'nın destansı doğası, pisti bu kadar heyecanlı kılan tüm geleneksel zorluklara rağmen değişmeden varlığını sürdürebiliyor." dedi.

Spa-Francorchamps track sculpture Fotoğraf: Erik Junius

Birçok takım bu değişikliklerin performansa etkisini bu hafta sonu öğrenecek, ancak nispeten avantajlı bir takım var: Spa'da bir video çekimi gerçekleştiren Red Bull Racing.

Sosyal medya kanallarında yayınlanan "Simülatörden Gerçekliğe" başlıklı bir ön izleme videosu yayınlayan Red Bull, Max Verstappen'in yarış öncesi hazırlıklarını gözler önüne serdi.

Videoda ilk olarak alternatif simülatör denemeleri yapan Verstappen, sonrasında Sebastian Vettel'in 2011'de şampiyon olduğu RB7 ile piste çıkıp birkaç tur attı.

Ancak video dikkatli izlendiğinde arka planda inşaat çalışmalarının devam ettiği görülmekte, bu da çekimlerin birkaç ay önce yapıldığı anlamına geliyor.

Takımların F1 araçlarını -hatta eski araçları- mevcut pistlerde kullanması sık görülen bir durum değil, ancak kurallarda buna izin veriliyor.

Yönetmelikler, takımların RB7 gibi eski araçları istedikleri zaman test etmekte özgür olduklarını belirtiyor - ancak sürücülerin Pirelli tarafından hazırlanan gösteri lastikleriyle piste çıkmaları ve FIA'nın bu sürüşten haberdar edilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla gösteri lastikleriyle yapılan bu sürüş, hafta sonu yapılacak Belçika GP'si için Red Bull'a pek bir fayda sağlamasa da, pist çalışmalarının etkisini erkenden görmek de herhangi bir zarar vermeyecek.