Red Bull'un, sorunlu arka kanadına çözüm bulması gerekiyor

Milton Keynes merkezli takım, son dönemde orta yere basma gücü üreten arka kanadında bazı sorunlar yaşıyor. Takım bu yüzden antrenmanlarda bu sorun için çok fazla zaman harcamak zorunda kaldı.

Televizyona yansıyan görüntülerde, DRS açıldığında arka kanadın üst parçasının anormal bir şekilde açılıp kapandığı görünüyor. Yaşanan sorunun, DRS'yi aktif hale getiren aktivasyon sisteminin maruz kaldığı güçle baş edemediği için ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu sorunlar nedeniyle Red Bull, herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Katar'da sıralamalardan itibaren yüksek yere basma gücü üreten arka kanada geçiş yaptı.

Katar GP'nin ardından konuşan Takım Patronu Christian Horner, Katar'da normalde de yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı kullanmayı tercih edebileceklerini ancak gelecek yarışlarda orta seviyede yere basma gücü üreten arka kanadı kullanmalarının gerekebileceğini söylemişti.

Horner, "Tercih ettiğimiz arka kanat oydu ve ayar yönü açısından o doğrultuda ilerlemek istedik."

"Cidde ya da Abu Dhabi'de diğer kanatlar gerekli olursa, o zaman arka kanadı düzleştirmek ve DRS mekanizması için bir çözüm bulmamız gerekecek." demişti.

Red Bull'un bu sorunu aşamamasında, DRS aktivasyon sisteminin 2021 için dondurulan parçalar arasında yer alması yardımcı olmuyor. Bu sistemin çözümü çok basit olsa dahi, Red Bull'un şu anda bu sorunu çözmesi pek mümkün değil çünkü o parça dondurulduğu için Red Bull'un onu gelişim jetonu kullanarak iyileştirmesi gerekiyordu.

Ancak Horner, takımın bu sorunu çözmesinin büyük bir olay olacağını düşünmüyor.

Horner, "Dayanıklılık açısından aktivasyon sistemindeki parçayı çözmek sorun olmayacak çünkü bu yeni bir teknoloji değil, yıllardır kullanıyoruz." dedi.

Red Bull'un kanat sorunları

Sorun, Red Bull'un arka kanadının üst parçasının DRS aktifleştirildiğinde kontrolsüz bir şekilde sallanmasıyla ortaya çıkıyor.

Bu dalgalanma, montaj kısmına uygulanan yükler nedeniyle DRS aktüatörü ve bağlantısı sabit kalamadığında ortaya çıkıyor.

Bu bir performans avantajı sağlamıyor, bu yüzden bu sorunun kuralları kullanma sonucu ortaya çıktığı düşünülmüyor. Bu dalgalanma, Red Bull'un yarışta yaşanmasını istemediği bir durum çünkü böyle bir olay halinde FIA, ilgili aracı güvenlik gerekçesiyle yarıştan çekebilir.

Red Bull Racing RB16B DRS actuator and linkage comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, griddeki diğer takımlar gibi bu sene iki çeşit kanat ayarlama tasarımına sahip. FIA, 2021 sezonu için 2020 sezonundan tasarımları onaylamıştı.

Yani bu tasarım, 2020 sezonun ortalarında onaylandı. O dönemden beri Red Bull'un arka kanat tasarımında genel olarak dramatik bir değişiklik olmadı ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı değişiklikler oldu.

Bu parçaların yeniden tasarlanabilmesi için takımların iki gelişim jetonu kullanması gerekiyor. Red Bull, bu sene için verilen hakları sezon başında yeni vites kutusu kasnağı için kullanmıştı.

Bu yüzden 2020'nin ortasındaki tasarımlar, bu seneye taşındı. O dönemden beri Red Bull'un genel tasarımında ciddi değişiklik olmasa da, dikkat edilmesi gereken şeyler var.

Red Bull bu sene yüksek, orta ve düşük yere basma gücü üreten ana arka kanatlarını en az iki defa kullandı. Bunların dışında bir de İtalya GP'de kullanılan ultra düşük yere basma gücü üreten kanat da bulunuyor. Farklı gereksinimlere göre kanatlarda farklı flapler ya da Gurney kanatçıkları kullanılabiliyor.

Takımlar geçmişte DRS aktüatörünü kanat gereksinimlerine göre düzenleyebiliyordu ancak bu sene bu parça dondurulduğu için, bu tarz düzenlemeleri yapmak mümkün olmuyor.

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, Katar GP hafta sonunda cuma günkü antrenmanlarda hem yüksek yere basma gücü hem de orta yere basma gücü üreten arka kanatları test etti. Normalde takımın sıralamalar ve yarış için orta paketi tercih etmesi bekleniyordu.

Ancak 3. antrenman seansı boyunca DRS sorunu devam ettiği için takım, düzlük hızından feragat ederek yüksek yere basma gücü üreten arka kanadı kullanmaya karar verdi.

Bu tercihin performansı nasıl etkileyebileceğine örnek vermek gerekirse, Red Bull Katar'da kullandığı arka kanadı bu sezon boyunca sadece Monako ve Meksika'da kullandı.

Soğutma çalışmaları

Red Bull, son yarışlarda aracında soğutmayla alakalı da bazı değişiklikler yaptı. Halonun arka tarafında yer alan soğutma çıkışları, önceki yarışlara göre daha da büyütüldü.

Red Bull'un bu bölümdeki soğutma çözümü, griddeki diğer takımlardan biraz daha farklı. Diğer takımlarda halonun arkasında ya da dışında ızgara şeklinde panellerden oluşan bir soğutma çıkışı bulunurken, Red Bull'da soğutma çıkışı halonun iç tarafında bulunuyor.

Bu tasarımın arkasında, aerodinamik düşünceler yer alıyor. Bu bölümde dışarı çıkan hava, o bölgedeki hava akışını olumsuz etkiliyor.

Bu yüzden takımlar, soğutma gereksiniminin üst düzey olmadığı yarışlarda o panelleri kapatıyorlar. Red Bull, sezon boyunca çoğu zaman soldaki resimde yer alan daha küçük olan soğutma çıkışını kullandı. Kimi zaman, bunlardan sadece bir tanesinde soğutma çıkışı yer aldı, diğeri kapatıldı.

Ancak Meksika yarışında Red Bull, kokpitin her iki yanındaki soğutma çıkışlarını büyüttü. Katar'da ise asimetrik çıkış kullanıldı. Aracın sağ tarafında daha büyük çıkış kullanılırken sol tarafında daha küçük bir çıkış kullanıldı.