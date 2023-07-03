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Red Bull'un son turlardaki pit kararında Mateschitz'in felsefesi rol oynamış

Red Bull takım patronu Christian Horner, son tur pite girme kararlarının arkasındaki sebep olarak vefat eden eski Red Bull CEO'su Dietrich Mateschitz'in risk-kazanç felsefesini gösteriyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Yarışın son üç turuna girilirken Charles Leclerc'in 24 saniye önünde rahat bir galibiyete giden Verstappen, pit yolunun kısa ve zaman kaybının az olmasından ötürü en hızlı tur denemesi yapmaya karar verdi.

Piste rakibinin dört saniye önünde dönen Verstappen'in büyük bir risk aldığı söylenebilir, nitekim herhangi bir sorun Leclerc'e galibiyeti getirebilirdi.

Ancak hem Red Bull, hem de Verstappen üstlerine düşeni yaptılar ve hiçbir sıkıntıya girmeden en hızlı turu kapmayı başardılar.

Potansiyel sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Christian Horner ise Dietrich Mateschitz'in "risk yoksa eğlence yok" felsefesiyle hareket ettiklerini belirtiyor.

Yarışın ardından konuşan Horner, "Dietrich'in vefatından bu yana ilk kez buraya döndük, bu yüzden takım olarak harika bir performans sergilemek çok dokunaklıydı."

"Tüm olasılıklara rağmen son bölümde en hızlı turu atmaya karar verdik. Bunu yaparken aklımda Dietrich'in 'risk yoksa eğlence de yok' şeklindeki felsefesi bulunmaktaydı."

"Mekanikerler o kadar formdaydı ki, günün sonunda pek de risk alıyormuşuz gibi durmuyordu!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Yine de bu riske değip değmeyeceği konusunda tartışmalar da yaşandı. İlk olarak 'lastikleri soğutalım ve 400 şeyin ters gidebileceği bir pit stop riskini almayarak kolay yoldan galibiyeti alalım' diye düşünmüştük."

"Sonra Max lastiklerin bittiğini açıkça belirtti, biz de pit stop yapıp yumuşak lastik takmanın daha az riskli olduğunu düşündük."

"Neyse ki pitten çıktığında Charles ile arasında hâlâ üç saniye fark vardı." dedi.

Kendi zihniyeti hakkında konuşan Verstappen ise pite girmenin en ideal hamle olduğundan şüphe duymuyor.

Bunun ne kadar riskli olduğunu düşündüğü sorulan Verstappen, "Benim için değil ama takımdakiler biraz gergindiler.

"Ancak aradaki farkı gördüm ve 'pite girmeliyiz; en hızlı turu atmak istiyorum' dedim."

"Dışarıdan bakıldığında belki büyük bir risk gibi görünüyor, benim için ise hiçbir risk söz konusu değildi." dedi.

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