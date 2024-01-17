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Red Bull'un simülatör pilotu Dennis: "Verstappen, 2024'ü domine edecek"

Red Bull simülatör pilotu Jake Dennis'e göre, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında daha fazla heyecan bekleyenler pek de heyecan yapmamalı çünkü Avusturyalı ekip yine çok güçlü olacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

22 Grands Prix'de 21 galibiyet alan Red Bull Racing, 2023'te tüm zamanların en başarılı Formula 1 sezonunu geçirdi.

Milton Keynes merkezli takım, kaya gibi sağlam RB19 sayesinde aşılması ve hatta erişilmesi zor rekorlar oluşturdu.

Fakat RB19 çok iyi bir araç olduğu için Red Bull, gelişim anlamında daha fazlasını yapmakta zorlanabilir, ki bu da rakiplerine 2024'te arayı kapatma umudu veriyor.

Yine de Red Bull, hareketsiz durmuyor; zira geçen yılın ortasında 2024 aracına odaklandılar.

Mirror'a konuşan simülatör pilotu ve Formula E şampiyonu Jake Dennis, bu konuda şöyle diyor: "Odağımızı 2024 aracın oldukça erken bir noktada kaydırmadığımızı söylersem yalan söylemiş olurum."

"Singapur'dan sonra 2023 aracı için herhangi bir gelişim çalışması yapmadık."

Dennis, Red Bull'un simülatör sürücülerinden birisi olarak da görev yapıyor. 

RB20'yi simülatörde birkaç kez deneyen Dennis, Red Bull'un rakiplerini "iddialı sözlerle" uyardı.

"Red Bull olarak yine son derece hızlı bir aracımız var. Bu yüzden Ferrari ya da Mercedes gibi takımlar bir şekilde aniden tur başına 1 saniye bulmazlarsa yeniden şampiyon olmamızı bekliyorum."

"Bence Max'in domine edeceği oldukça sıkıcı bir Formula 1 sezonu olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

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