Red Bull'un Silverstone güncellemesi

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Milton Keynes merkezli takım, RB18'i güncelleme çalışmalarını durdurmaya sıcak bakmıyor. Takım, Silverstone yarışı öncesinde sıcak havanın karoser dışına farklı bir şekilde çıkmasını sağlayacak yeni bir motor kapağı getirdi.

Yeni motor kapağı ile motor etrafındaki karoser yapısı Coanda etkisini arttıracak ve arka kanadın alt orta kısmında yer alan kiriş kanadın daha verimli çalışmasını sağlayacak. Diğer takımların Red Bull'a benzemeye başladığı dönemde Adrian Newey ve ekibi, aracın bu bölgesinde yeni bir adım daha atmış oldu.

Red Bull, 2022 F1 aracını 798 kg limitine indirmek için aracı hafifletme çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan pilotların arkasındaki bölümü hava akımını daha iyi yönlendirecek şekilde farklılaştırdı.

Alpine, sidepodun arka üst kısmını Ferrari gibi oyuk hale getirirken Red Bull farklı bir yolu takip etmiş oldu.

Red Bull'un yeni tasarımında halonun arkasında soğutma çıkışlarına doğru dikdörtgen formda ilerleyen bir çıkıntı bulunuyor. Motor kapağındaki ızgaralar daha önce üçgen formdayken şimdi ise yeni yapıyla daha düz bir tasarıma sahip.

Bu tasarımın yapılmasında iki amaç bulunuyor. Birincisi Coanda etkisiyle hava akımını yere doğru indirmek, diğeri ise arka taraftaki kiriş kanat bölümüne giden hava akımını iyileştirmek.

Horner, yaz arasından önce Red Bull'un büyük güncelleme getirmeyeceğini söylese de Avusturyalı ekip, gelişim savaşında pek yavaşlayacak gibi durmuyor.