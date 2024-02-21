Red Bull'un sidepod karmaşıklığı Bahreyn testleriyle netleşmeye başladı
Bahreyn testlerinin başlamasıyla, Red Bull'un 2024 F1 aracı RB20'nin sidepodu üzerinde olan belirsizlik ortaya çıkmaya başladı.
Red Bull Racing RB20
Giorgi Piola
Lansman sezonunun en çok konuşulan konularından biri Red Bull'un sidepod tasarımındaki kavramsal değişimdi ve minimalist girişler büyük merak uyandırdı.
Önceki Mercedes tasarımlarını anımsatan dikey bir açıklıkla yaklaşım değişikliği; kendisini yakalamaya çalışan rakiplerinin Red Bull'un zemin etkisi döneminin başlangıcından bu yana kullandığı versiyonlara doğru ilerlediği bir zamanda geldi.
Red Bull'un yüksek bir hava girişi ve alt uzantısını içeren önceki konseptiyle performans sınırına ulaşmış olması muhtemelen yeni düşünce yapısıyla sonuçlandı.
Bu nedenle RB20 çok farklı bir düzenlemeye sahip. Eski alt uzantı yerine üst uzantı bulunuyor.
Çarşamba günü Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin açılış gününde araç ilk kez kamuoyunun karşısına çıktığında, Red Bull'un tam olarak ne yaptığına dair daha fazla netlik sağlandı, lansman spesifik aracı açıkça bitmiş ürün değildi.
Sidepoddaki hava girişi, iki açıklık tarafından yerine getiriliyor gibi görünüyor. Bunlardan biri, fabrikadaki fiziksel lansmanda görülene oldukça benzeyen ince bir dikey şasi yan kanalı.
Bununla birlikte, şimdi açıkça bir vatozun ağzına benzeyen üst ısırığın altına yerleştirilmiş bir ana giriş var.
Şasinin yan tarafındaki dikey kanal, geçen sezonun başından beri Ferrari tarafından kullanılan baypas kanalını anımsatıyor.
Ancak, bu aşamada hava akışının sidepod içinde yer alan çeşitli radyatörleri ve soğutucuları soğutmaya yardımcı olmak için sidepod boyunca ana kütle akışıyla birleşip birleşmediği veya Ferrari çözümünde gördüğümüz gibi ayrı, daha aerodinamik bir amacı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.
Hava akışının, örnekteki gibi motor kapağındaki çıkışlara yönlendirilmesi mantıklı görünüyor. Arkadaki çıkış, araç pistteyken zaten kapatılmıştı.
Sidepod'un üst karoser geometrisi de artık onaylanmış durumda; bu geometri, aracın arkasındaki kola şişesi bölgesine doğru inen ince bir su kaydırağı oluğu içeriyor.
Bu arada Red Bull, şasinin üst paneline bastırılmış olarak görülen iki küçük şnorkel ile şasi üzerinde ek sürücü soğutma açıklıklarına izin veren 2024 düzenlemelerindeki değişiklikten de yararlanıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Giorgio Piola
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