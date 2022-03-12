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Red Bull'un sidepod güncellemesi ortaya çıktı

Red Bull takımı, sidepodda düzenlemeyi de içeren yeni güncellemelerini Bahreyn testlerinin son gün sabahında aracına ekledi.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull'un sidepod güncellemesi ortaya çıktı
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Red Bull'un RB18'de yaptığı son güncelleme; Mercedes'in Bahreyn'e getirdiği kadar büyük görünen bir güncelleme değildi. Bunun yerine aracın mevcut felsefesine paralel iyileştirmeler yapılmış durumda.

Red Bull Racing RB18 side detail

Red Bull Racing RB18 side detail

Photo by: Giorgio Piola

Yenilenen pakette aracın karoseri daha da incelmiş ve içerideki bileşenleri daha fazla sarmış.

Bununla birlikte, sidepodun ana gövdesinde aerodinamik bir amaca hizmet eden net bir geçiş çizgisi var.

Bu geçiş çizgisi, sidepodun ön kısmına eklenen belirgin bir dışarı ve aşağı yönü ile hava akışının geçişini dikte etmeye yardımcı olurken, sidepod altındaki kesik yeniden şekillendirilmiş ve sidepodun altından geriye doğru uzatılmış.

Red Bull Racing RB18 side detail

Red Bull Racing RB18 side detail

Photo by: Giorgio Piola

Bu kesik bölüm ile tabanın daha fazla alanında hava akışı olacak. Bu bölümün etkisi ayrıca, sidepodun üstündeki rampadan aşağı doğru inen hava akımı üzerinde de görülecek.

Sidepodun bu bölümünün üst yüzeyinde, hava akışının kola şişesi bölgesine yönlendirilmesi için bazı küçük geometrik düzenlemeler de bulunuyor.

Bunun ayrıca arka süspansiyon kolunun hemen önündeki soğutma çıkışlarının performansı üzerinde sınırlı da olsa bir etkisi olacaktır.

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