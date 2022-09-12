Red Bull'un sanal güvenlik aracı planı, Ferrari'nin hata yapmadığını gösteriyor

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11. turda Sebastian Vettel'in yarış dışı kalması ve aracını hızlıca çekilebilecek bir noktaya park etmesi sonucu kısa bir sanal güvenlik aracı (VSC) periyodu gerçekleşti. Buradan bir fırsat kovalanabileceğini düşünen Ferrari, hızlıca Charles Leclerc'i pite aldı.

Ancak bu kadar erken pit nedeniyle İtalyan takım çift pite mahkum kalırken, Red Bull ve Max Verstappen ise yarışı tek pitle bitirmeye karar verdiler.

Aslında iki pit taktiği işe yarayacak gibiydi, nitekim Ferrari bitime 20 tur kala Leclerc'i pite almıştı ve fark 19 saniyeydi, dolayısıyla 2019 Macaristan gibi bir mücadele izleyebilirdik -asıl sorun, Ferrari'nin yumuşak hamurla hiç tempo tutturamamasıydı, bu nedenle Leclerc neredeyse hiç fark kapatamadı.

Ferrari'nin bu strateji hamlesi genel olarak kötü karşılanmadı, hatta Red Bull takım patronu Christian Horner bile Leclerc pite girmeseydi benzer bir hamle yapacaklarını itiraf ediyor.

Horner, "[Ferrari'nin] neden böyle bir hamle yaptığını anlayabiliyorum. Sanırım bizim aracımız daha hızlıydı, ancak onlar da iyi bir zar attılar. Benim düşüncem şu; genel olarak daha iyi bir pakete sahip olduğumuz için strateji ne olursa olsun yarışı kazanacaktık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da farklı bir şeyler denemedikleri sürece Verstappen ile yarışma şansları olmadığını söyleyerek Red Bull'un daha hızlı olduğunu bir nevi onaylamış oldu.

Binotto, "Geriye dönüp baktığımızda, sanal güvenlik aracı altında pit yapmamızın doğru bir karar olduğuna inanıyoruz."

"Charles'ın temposu iyiydi, ancak Max çok daha iyi lastik koruyabiliyordu ve çok daha iyi bir tempoyla geliyordu. Aynı stratejiyi izleseydik bizi eninde sonunda avlayacaktı."

"Dolayısıyla ters strateji izlemek tek şansımızdı. Sanal güvenlik aracının biz henüz pit yolundayken son bulması biraz tat kaçırıcıydı, bu nedenle istediğimiz kadar fark açamadık, fakat Max yarış boyunca çok daha hızlıydı ve onu yenmemiz imkansızdı."

"Daha hızlı bir aracı yenmeniz zor değil, direkt imkansız. Eğer hızlı bir aracınız varsa çoğunlukla kazanırsınız, yalnızca strateji hataları sonucu kaybedebilirsiniz."

"Ancak Max hangi stratejiyi izlerse izlesin kazanacaktı, dolayısıyla Leclerc'i iki pite çekmek yanlış bir karar değildi -yarış uzun, neler olacağını bilemezsiniz"

"Sonuç itibariyle risk almaktan çok bir kumar oynadığımızı söyleyebiliriz, bize olumlu geri dönüşleri olan bir kumar." dedi.