Önceki / Drugovich: "Henüz ne yapacağım kesin değil" Sonraki / Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor
Formula 1 Haberler

Red Bull'un RB19 aracından ilk izlenimler

New York'ta yapılan ve yeni Formula 1 aracının tanıtılmadığı görkemli lansmanın ardından Red Bull, yeni aracını bugün görücüye çıkardı.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Red Bull'un RB19 aracından ilk izlenimler
Haberi dinle

Red Bull'un en yeni F1 aracının ilk görüntüleri, neredeyse hiç tantana olmadan, gridde yapılan geleneksel sezon öncesi testleri fotoğraf çekimiyla ortaya çıktı.

Ve geçen sezonun büyük bölümünde üst düzey performans sergileyen bir takımdan beklendiği gibi, Red Bull aracında bir devrim olmadı. Bunun yerine, RB18'de görülen kazanan konseptlerin daha yumuşak bir evrimiydi.

Bu, aracın önündeki burun ile başlıyor. Burun ucu hafifçe genişletildi ve geçen sezon kullanılan oval tipin yerini NACA tarzı bir pilot soğutma girişi aldı.

Ön kanat kenar plakasının arka en dış alt köşesine monte edilmiş küçük bir kanatçık bulunuyor.

Bu kanatçıklar için mevcut olan tasarım penceresi, kuralların katı olması nedeniyle çok dar ancak Mercedes ve Haas dahil olmak üzere üç takımın bu sezon onları tasarımlarına dahil etmenin bir yolunu bulması ilginç oldu.

Red Bull Racing RB19

Red Bull Racing RB19

Photo by: Giorgio Piola

Tüm 2023 araçları arasında en gözle görülür değişikliklerin olduğu alanlar, sidepod'lar ve motor kapağıdır ve birçoğu 2022'de RB18'in aşağı yönlü felsefesine daha yakın bir konsepte geçiş yapmaya başladı.

Bu alanda trend belirleyici olarak görülen Red Bull, bu yılki tasarımında aynı çekirdek DNA ile konseptin ince optimizasyonunu seçti.

Halihazırda uyumlu olan karoser, aerodinamik olarak yardımcı olabileceği dahili bileşenlerin etrafında daha da inceltilmiş.

2023 için, sidepod altındaki kesik daha da agresif hale getirilmiş ve neredeyse rampa bölümüne kadar uzanıyor.

Motor kapağında da benzer bir hikaye var. Red Bull zaten geçen sezon daha yüksek, raf benzeri bir uyarlamayı benimsemişti.

RB19, hava akışı koşullarını iyileştirmek için bir kez daha optimize edilmiş benzer bir yapıya sahip. Ancak bu bölüm, konsepti benimseyen ve bu sezon çok agresif bir varyantı bünyesine katan bazı rakipleri kadar aşırı değil.

Red Bull RB19 floor edge detail

Red Bull RB19 floor edge detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

RB19'un tasarımının en ilginç yönlerinden biri, takımın tamamen yeniden tasarladığı zemin kenarı ve bu bölümde yer alan diğer parçalar oldu.

Birbirinden çok farklı görünen iki kanatçık, zeminin bu bölgesine getirilen yeni yükseklik kısıtlamalarına yardımcı olmak için yukarı ve dışa doğru kavisli bir şekilde hareket ediyor.

Bu arada, aracın arkasına doğru uzanan, uzun at nalı şeklinde braketlerle zeminin kenarına sabitlenmiş, uzun ve bükülmüş bir kenar kanadı buluyoruz.

Bunlar ayrıca, yönetmelikler dahilinde mümkün olanın kapsamı ile sınırlı olsa da, istenen aerodinamik etkiyi sağlayacak şekilde tasarlandı.

paylaşım
yorumlar

Drugovich: "Henüz ne yapacağım kesin değil"

Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar

2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar

Formula 1
Bahreyn Kış testi

2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar 2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar

F1'in 2023 tasarımları birbirine benzedi peki detaylarda neler var?

F1'in 2023 tasarımları birbirine benzedi peki detaylarda neler var?

Formula 1

F1'in 2023 tasarımları birbirine benzedi peki detaylarda neler var? F1'in 2023 tasarımları birbirine benzedi peki detaylarda neler var?

Alfa Romeo'nun taban gizemi: Lansman hilesi miydi yoksa tasarım çıkmazı mı?

Alfa Romeo'nun taban gizemi: Lansman hilesi miydi yoksa tasarım çıkmazı mı?

Formula 1

Alfa Romeo'nun taban gizemi: Lansman hilesi miydi yoksa tasarım çıkmazı mı? Alfa Romeo'nun taban gizemi: Lansman hilesi miydi yoksa tasarım çıkmazı mı?

Son Haberler

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

F1 Formula 1

Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık" Leclerc: "İlk gün, aracın felsefesini anlamaya çalıştık"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

SBK World Superbike

Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil" Yamaha: "Toprak hâlâ motosiklette en iyi hissiyata sahip değil"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

F1 Formula 1

Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum" Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

F1 Formula 1

Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı? Bahreyn testleri 2. gün analizi: Red Bull favori, Ferrari arayışta, Mercedes şimdiden oyunun dışında mı?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.