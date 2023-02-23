Red Bull'un RB19 aracından ilk izlenimler

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Red Bull'un en yeni F1 aracının ilk görüntüleri, neredeyse hiç tantana olmadan, gridde yapılan geleneksel sezon öncesi testleri fotoğraf çekimiyla ortaya çıktı.

Ve geçen sezonun büyük bölümünde üst düzey performans sergileyen bir takımdan beklendiği gibi, Red Bull aracında bir devrim olmadı. Bunun yerine, RB18'de görülen kazanan konseptlerin daha yumuşak bir evrimiydi.

Bu, aracın önündeki burun ile başlıyor. Burun ucu hafifçe genişletildi ve geçen sezon kullanılan oval tipin yerini NACA tarzı bir pilot soğutma girişi aldı.

Ön kanat kenar plakasının arka en dış alt köşesine monte edilmiş küçük bir kanatçık bulunuyor.

Bu kanatçıklar için mevcut olan tasarım penceresi, kuralların katı olması nedeniyle çok dar ancak Mercedes ve Haas dahil olmak üzere üç takımın bu sezon onları tasarımlarına dahil etmenin bir yolunu bulması ilginç oldu.

Red Bull Racing RB19 Photo by: Giorgio Piola

Tüm 2023 araçları arasında en gözle görülür değişikliklerin olduğu alanlar, sidepod'lar ve motor kapağıdır ve birçoğu 2022'de RB18'in aşağı yönlü felsefesine daha yakın bir konsepte geçiş yapmaya başladı.

Bu alanda trend belirleyici olarak görülen Red Bull, bu yılki tasarımında aynı çekirdek DNA ile konseptin ince optimizasyonunu seçti.

Halihazırda uyumlu olan karoser, aerodinamik olarak yardımcı olabileceği dahili bileşenlerin etrafında daha da inceltilmiş.

2023 için, sidepod altındaki kesik daha da agresif hale getirilmiş ve neredeyse rampa bölümüne kadar uzanıyor.

Motor kapağında da benzer bir hikaye var. Red Bull zaten geçen sezon daha yüksek, raf benzeri bir uyarlamayı benimsemişti.

RB19, hava akışı koşullarını iyileştirmek için bir kez daha optimize edilmiş benzer bir yapıya sahip. Ancak bu bölüm, konsepti benimseyen ve bu sezon çok agresif bir varyantı bünyesine katan bazı rakipleri kadar aşırı değil.

Red Bull RB19 floor edge detail Fotoğraf: Giorgio Piola

RB19'un tasarımının en ilginç yönlerinden biri, takımın tamamen yeniden tasarladığı zemin kenarı ve bu bölümde yer alan diğer parçalar oldu.

Birbirinden çok farklı görünen iki kanatçık, zeminin bu bölgesine getirilen yeni yükseklik kısıtlamalarına yardımcı olmak için yukarı ve dışa doğru kavisli bir şekilde hareket ediyor.

Bu arada, aracın arkasına doğru uzanan, uzun at nalı şeklinde braketlerle zeminin kenarına sabitlenmiş, uzun ve bükülmüş bir kenar kanadı buluyoruz.

Bunlar ayrıca, yönetmelikler dahilinde mümkün olanın kapsamı ile sınırlı olsa da, istenen aerodinamik etkiyi sağlayacak şekilde tasarlandı.