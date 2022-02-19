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Red Bull'un RB18'le ilk sürüşü yarıda mı kaldı?

RacingNews365, Red Bull'un kötü hava koşulları nedeniyle Red Bull RB18'le yaptığı ilk sürüşün yarısını tamamlayabildiğini iddia etti.

Red Bull'un RB18'le ilk sürüşü yarıda mı kaldı?
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Max Verstappen'in yeni RB18'i ilk kez perşembe günü öğleden sonra sürdüğü ortaya çıkmıştı ve test Silverstone pistinde gerçekleşmişti.

Ancak yılın genellikle bu zamanında olduğu gibi Silverstone'daki şartlar pek iyi değildi.

RacingNews365, Verstappen'in sınırlı sayıda tur atabildiğini öğrendi. Bir çekim gününde normalde 100 kilometre tamamlanmasına izin veriliyor.

Şartlar nedeniyle takımın diğer pilotu Sergio Perez yeni aracı test dememiş oldu. Meksikalı pilot, yeni Red Bull'u ilk kez önümüzdeki hafta Barsleona'da kullanacak.

Red Bull'un shakedown sürüşü kapalı kapılar ardından gerçekleşti ve Red Bull hiçbir fotoğraf yayınlamadı.

Fakat sosyal medyada epey fotoğraf dolanıyor. Bu fotoğraflarda Red Bull'un tıpkı McLaren gibi pull rod ön süspansiyon tasarımı kullandığı ve farklı bir burun yapısına sahip olduğu görülüyor.

 
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