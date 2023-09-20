Red Bull'un rakipleri, hızlı bir geri dönüş bekliyor

Tümsekli Marina Bay cadde pisti için yükseltilen sürüş yüksekliği, RB19'u geçen hafta sonu konfor bölgesinin dışına çıkardı. Max Verstappen 11. sıradan beşinci sıraya yükselirken, Sergio Perez 13. sıradan sekizinci olabildi.

Bu da Ferrari pilotu Carlos Sainz'in Lando Norris'in önünde ustalıkla kontrol edilen bir zafer kazanması için açık kapı bıraktı. Böylece Red Bull'un bu sezon şimdiye kadarki %100'lük galibiyet rekoruna da son vermiş oldu.

Ancak grid, bunun Red Bull için sadece tek yarışlık bir hata olduğuna ve bu hafta sonu Suzuka'da geleneksel bir piste geri dönmenin RB19'un en iyi ayar noktasını yeniden keşfetmesini sağlayacağına inanıyor.

Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff, kazananın değişmesinin F1 için "yeni bir soluk" olduğunu düşündüğünü söyledi ve ekledi: "Çok güçlüydüler ve bu yüzden bu yıl bu kadar çok yarış kazandılar. Sırf Singapur'da bu aykırı durum var diye bunun olduğunu unutmamalıyız."

"Daha geleneksel yarış pistlerinde güçlü olacaklarından hiç şüphem yok. Ancak onlar olmadan farklı bir kazanan ve bir podyuma sahip olmamız yeni bir soluk, bu yüzden Red Bull'un hakim olduğu bir yılda küçük olumlu yönleri değerlendirmeliyiz."

Üçüncü sıradaki Lewis Hamilton, Ferrari ve McLaren gibi diğer takımların podyum kutlamalarına öncülük etmesini "harika" olarak değerlendirdi.

Bu arada Sainz, takımının Singapur'da sunulan nadir bir şansı en iyi şekilde değerlendirdiğini ancak Red Bull'un kazanma yollarına geri dönmesini beklediğini söyledi.

Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz, Red Bull Racing RB19 pilotu Max Verstappen ve Mercedes F1 W14 pilotu George Russell'ın önünde Fotoğraf: Mark Sutton

Sainz, "Sezonun son birkaç yarışını kazanmaya devam ederlerse hiç şaşırmam.

"Bence Singapur bize bir şans verdi ve biz de iyi iş çıkardık. Ancak ben hâlâ Red Bull'un sezonun geri kalanında orada olacağını ve yenilmelerinin çok, çok, çok zor olacağını düşünüyorum."

"Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston [Martin] yarış temposunda onlara meydan okumak için her yarışta iki, üç onda bir daha hızlı olurlarsa bunun F1 için harika olacağını düşünüyorum."

"Ama şu da bir gerçek ki, eğer Red Bull bu yıl arabayı mükemmelleştirdiyse ve harika bir iş çıkardıysa, kazandıkları her şeyi kazanmayı hak ediyorlar." dedi.

Norris de benzer şekilde düşünmekle birlikte, en azından Singapur için, RB19'un sıralama turlarındaki kadar kötü bir araç görmediğini söyledi.

Norris, "Biraz hayal kurdum ama eminim [Red Bull] önümüzdeki hafta sonu tekrar rayına oturacaktır."

"Bu hafta sonu neyle mücadele ettiklerini bilmiyorum ama [Verstappen'in] aracını izlediğimde biraz güldüm çünkü daha önce hiç bu kadar kötü bir araç görmemiştim. Max de buna güldü."

"Gelecek hafta sonu göreceğiz. Bence muhtemelen zirveye geri dönecekler." dedi.