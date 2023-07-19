Red Bull'un rakipleri: "Bütçe sınırı, aradaki farkın kapanmasına izin vermiyor"
Mercedes ve Ferrari, Red Bull ile aradaki farkın mevcut bütçe sınırı ile kapatılamayacağını savunuyor.
Bu yıl Formula 1'i domine eden Red Bull, şimdiye kadarki tüm yarışları kazandı ve hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasında açık ara önde gidiyor.
Rakipleri Mercedes ve Ferrari sezon boyunca çeşitli güncellemeler yapmış olsalar da henüz galibiyet almayı başaramadılar.
Bu takımlar zafere ulaşmak için araçta daha fazla güncelleme yapmak istiyor ancak bütçe sınırı nedeniyle bunu yapmaları pek mümkün değil.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bütçe sınırının daha büyük güncellemeleri etkilediği görüşünde.
"Yıllar önce yapabildiğimiz gibi yeni projeler üzerinde çalışamıyoruz."
"Mevcut projemizde değişiklikler yapmak zorundayız. Bu çerçevede iyi bir adım attığımızı düşünüyorum."
"Ayrıca kurallar geçmişe göre çok daha kuralcı, bu nedenle sezon içinde hamle yapmak daha zor."
"Herkes gibi biz de gelecek yıl daha iyi bir yönde ilerlemek için şimdiden çalışıyoruz."
Mercedes takım patronu Toto Wolff da takımının bütçe sınırı nedeniyle bu adımı atamayacağını düşünüyor.
"Frederic'e katılıyorum. Bütçe sınırı bizim için gerçek bir sınırlayıcı. B versiyon araç yapamayız. Lewis [Hamilton] ve George [Russell] araçta nelerin değiştirilmesini istediklerini açıkça belirttiler fakat finansal kısıtlamalar nedeniyle bunların hepsi yapılamıyor."
"Bu nedenle, bunları değiştirebilmek için gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Wolff, tamamen 2024'e odaklanmadıklarını da söyledi.
Wolff, "Birkaç yıl önce Niki'ye 'Bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı şampiyonluğu kazanmayı tercih edersin?' diye sormuştum. O zaman bana 'her ikisini de' demişti."
"Bu yüzden araçlarımızı geliştirip, durumu anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda gelecek yıla kaynak ayırma konusunda da çekingen davranmamalıyız. "
"Bu bir denge meselesi, sanırım pek çok takım şimdiden gelecek sezonki araç üzerinde çalışıyor." dedi.
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