Red Bull'un Perez konusundaki sabrı taşıyor, yakında fesih maddesi devreye girebilir

Red Bull'un rakiplerinin son haftalarda performansını ciddi şekilde arttırmasının ardından Sergio Perez'in performansı daha önemli bir konu haline geldi ve artık herkes kendisinden iyi performans bekliyor.

McLaren ve Mercedes'in iki sürücüsü birden iyi puanlar alıyor ve bu durum Red Bull'u baskı altında bırakıyor çünkü şu anda düzenli olarak puan alabilen tek sürücü Max Verstappen.

Perez'in Britanya Grand Prix'sinde puan alamaması, Miami Grand Prix'sinden bu yana son altı yarışta sadece 15 puan toplayabilmesi şampiyonadaki konumlarını olumsuz etkiliyor.

Takım, Perez'in eski formunu yakalayabileceği konusunda umutlu ancak sabrını yavaş yavaş kaybediyor.

Takımlar şampiyonasındaki durum ve bir şeyler değişmezse şampiyona liderliğini kaybetme ihtimali, takımı farklı seçenekler aramayı itmiş durumda.

Öyle ki Perez'in ilerleyen yarışlarda performansını arttırmaması halinde muhtemelen yaz tatilinde takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Kanyaklar, Red Bull'un yaz tatili ve sezon sonunda Verstappen'in puanından 100 puan gerisinde kalması halinde Perez'in sözleşmesini erken feshetme imkanına sahip olduğunu öğrendiler.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Silverstone'da da puan alamayan Perez, takım arkadaşının 137 puan gerisinde ve Red Bull'un başka seçeneklere yönelmesini engellemek için önünde sadece iki yarış kaldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Britanya Grand Prix'sinden sonra Perez'le ilgili şöyle dedi: "Puan kazanamamanın sürdürülemez olduğunu biliyor."

"Bu araçla puan kazanmamız gerekiyor ve o da bunu biliyor. Rolünü ve hedefini biliyor, bu yüzden eminim kimse formunu yeniden bulmak için Checo'dan daha istekli olamaz."

Red Bull'un ikinci aracının akıbeti konusunda yaşadığı sıkıntılardan biri de, Perez'e alternatif olabilecek bir aday olmaması.

Daniel Ricciardo koltuk için önemli bir aday olabilir ancak performansının inişli çıkışlı olması kafaları karıştırıyor. Yuki Tsunoda'nın da terfi için doğru aday olduğu düşünülmüyor.

Son ihtimal, bu hafta Silverstone'da 2024 Red Bull aracıyla çekim gününe katılacak olan Liam Lawson.

Yeni Zelandalı pilot geçen yıl AlphaTauri'de Ricciardo'nun yerine piste çıktı ve iyi bir performans sergiledi; üst yönetimin Lawson'ın düşünce yapısından ve işe yaklaşımından çok etkilendiği söyleniyor.

Horner, Lawson'ın koşusunun uzun zamandır planlanan bir aero testi olduğunu söyleyerek bu testin önemini azalttı ancak Red Bull yönetiminin bu testi yakından takip edeceği ifade ediliyor.

"Liam'ın aero testi birkaç aydır planlanıyor."

"Yine de Checo elbette baskı altında ve Formula 1'de bu çok normal bir durum."

"Bir şeyler yapmanız gerektiğinde bu baskı daha da artar. Bunun farkında, bunu biliyor. Fakat bu hafta sonu hiçbir şey yolunda gitmedi."