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Formula 1 Singapur GP

Red Bull'un önemli üyelerinin takımdan ayrılması hakkında Jos Verstappen: "Tam da bu konuda uyarmıştım"

Jos Verstappen, Red Bull F1 takımının bazı kilit üyelerinin ayrılmasının, tam da bu yılın başlarında uyardığı şey olduğunu söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Eski F1 pilotu Jos Verstappen Autosport'a verdiği demeçte, Red Bull Racing'deki bazı kilit isimlerin F1 takımından ayrılma kararının kendisinin sezonun başında korktuğu şey olduğunu söyledi.

Yılın başında, üç kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in babası, bir kadın çalışan tarafından uygunsuz ve baskıcı davranışlarla suçlanan Christian Horner’ın Milton Keynes merkezli ekibin takım müdürü olarak görev yapmaya devam ettiği sürece “takımın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” iddia etti.

Jos Verstappen Mail Sport’a yaptığı açıklamada, “Bu şekilde devam edemez. Patlayacak.”

“O görevde kaldığı sürece burada bir gerilim var.” demişti.

Geçtiğimiz hafta Red Bull'un Yarış Stratejisi Başkanı Will Courtenay'in takımın yeni sportif direktörü olmak üzere rakip McLaren'a katılmak üzere ayrılacağı duyuruldu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Red Bull'da çalışan İngiliz pilot, takıma henüz Jaguar adı altında yarışırken katılmıştı.

Courtenay'in ayrılığı, Aston Martin'in teknik yöneticisi ve ortağı olacak olan Adrian Newey’nin ve Audi'nin Formula 1 projesine takım müdürü olarak katılacak olan sportif direktör Jonathan Wheatley'nin ayrılıklarını izledi.

Jos Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Doğu Belçika Rallisi'nde Autosport'a verdiği demeçte, Red Bull Racing'den ayrılan bir başka deneyimli takım üyesinin haberiyle karşılaştığında “Evet, bu konuda uyarmıştım.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talk in the garage as mechanics work on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talk in the garage as mechanics work on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Takım o zaman şöyle demişti: 'Önemli değil, o pozisyona koyabileceğimiz başka biri var.’ Ama artık ayrılmaya karar veren çok fazla insan var. Ve Max her seferinde bu konuda sorular alıyor. Yani evet, bence şu anda yaşananlar hiç de iyi değil.” dedi.

Bağımsız bir avukat tarafından yürütülen iç soruşturmanın ardından uygunsuz davranış iddialarından aklanan Horner, birçok kez Red Bull'un bir bireyin ayrılığıyla başa çıkmak için yeterli derinliğe sahip olduğunu söyledi.

Ancak Jos Verstappen, Horner’ın her zaman bu konuyu geçiştirdiğine inanıyor.

Pistte işler Red Bull için bir süredir sorunsuz gitmiyor.

Verstappen 2024 F1 sezonunun ilk on yarışının yedisini kazanmış olsa da sekiz yarıştır galibiyet alamıyor ve Azerbaycan Grand Prix'siyle beraber McLaren, Red Bull'u Takımlar Sıralamasında geride bıraktı.

Ayrıca Verstappen'in Pilotlar Şampiyonasındaki liderliği Singapur'daki son yarışta Lando Norris'in yarışı domine etmesinin ardından 52 puana düştü.

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