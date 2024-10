Red Bull'un önemli üyelerinin takımdan ayrılması hakkında Jos Verstappen: "Tam da bu konuda uyarmıştım"

Eski F1 pilotu Jos Verstappen Autosport'a verdiği demeçte, Red Bull Racing'deki bazı kilit isimlerin F1 takımından ayrılma kararının kendisinin sezonun başında korktuğu şey olduğunu söyledi.

Yılın başında, üç kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in babası, bir kadın çalışan tarafından uygunsuz ve baskıcı davranışlarla suçlanan Christian Horner’ın Milton Keynes merkezli ekibin takım müdürü olarak görev yapmaya devam ettiği sürece “takımın parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” iddia etti.

Jos Verstappen Mail Sport’a yaptığı açıklamada, “Bu şekilde devam edemez. Patlayacak.”

“O görevde kaldığı sürece burada bir gerilim var.” demişti.

Geçtiğimiz hafta Red Bull'un Yarış Stratejisi Başkanı Will Courtenay'in takımın yeni sportif direktörü olmak üzere rakip McLaren'a katılmak üzere ayrılacağı duyuruldu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Red Bull'da çalışan İngiliz pilot, takıma henüz Jaguar adı altında yarışırken katılmıştı.

Courtenay'in ayrılığı, Aston Martin'in teknik yöneticisi ve ortağı olacak olan Adrian Newey’nin ve Audi'nin Formula 1 projesine takım müdürü olarak katılacak olan sportif direktör Jonathan Wheatley'nin ayrılıklarını izledi.

Jos Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Doğu Belçika Rallisi'nde Autosport'a verdiği demeçte, Red Bull Racing'den ayrılan bir başka deneyimli takım üyesinin haberiyle karşılaştığında “Evet, bu konuda uyarmıştım.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talk in the garage as mechanics work on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images