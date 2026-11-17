Formula 1 Las Vegas GP
Red Bull'un önemli ismi Jon Caller, WEC'e geçiş yapıyor
Max Verstappen'in önemli mekanikerlerinden Jon Caller, Red Bull'dan ayrılarak Ford'un Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programında görev almaya hazırlanıyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 17 Kas 2026 10:30
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Redbull Racing logo
Fotoğraf: Erik Junius
Formula 1'de son 10 yıldır çalışan Jon Caller, 2018 yılında Red Bull'a vites kutusu teknisyeni olarak katılmıştı.
Ocak 2022'de ikinci mekaniker pozisyonuna terfi eden Caller, daha sonra Red Bull garajında Verstappen'in ekibindeki bir numaralı mekaniker görevini üstlendi.
Caller, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Red Bull'dan ayrılarak takımın mevcut güç ünitesi ortağı Ford'un Dünya Dayanıklılık Şampiyonası projesine katılacağını duyurdu.
"Sonunda Formula 1'e veda etme zamanı geldi."
"10 yıl, dört pilot ve iki takımlar şampiyonluğunun ardından... Araçları, seyahat ettiğimiz yerleri ve ihtişamı özleyeceğim ancak en çok da bu işi bu kadar keyifli hale getiren insanları özleyeceğim."
"Ömür boyu sürecek dostluklar kurdum ve sonsuza kadar hatırlayacağım hikâyeler biriktirdim."
"Şimdi Ford'un üst düzey dayanıklılık yarışlarına dönüşüyle birlikte heyecan verici yeni bir döneme geçiyorum. Bizi daha pek çok güzel gelişme bekliyor."
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- Motorsport.com Ekibi
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