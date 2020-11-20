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Formula 1 / Analiz

Red Bull'un ön kanattaki ayar hatası, gelişimi nasıl gizledi?

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Red Bull'un ön kanattaki ayar hatası, gelişimi nasıl gizledi?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull'un ön kanadı, Türkiye GP'nin ardından Max Verstappen'in ön kanadın yanlış ayarlandığını söylemesinin ardından en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Antrenmanlar ve sıralamalarda oldukça hızlı olan Verstappen için Pazar günü tam tersi yönde ilerledi. Verstappen, önceki günlerde sahip olduğu performans avantajını yarışta bulamadı.

Yarış startında yavaş kalması tabii ki yardımcı olmadı ancak yukarıdaki resimde görebileceğiniz üzere ön kanadın iki tarafı birbirinden tamamen farklı açılara sahipti. İki taraf arasındaki fark 7 derece civarındaydı.

Bu, aracın olması gerektiği gibi tepkiler vermediği, bunun sonucunda lastik aşınmasının fazla olması manasına geliyordu.

Bunun sonucunda ayrıca Red Bull'un ön kanatta yaptığı güncellemeyle ne kadar gelişme kaydettiğini de görememiş olduk. Red Bull, İstanbul'a ön kanatta 3 değişiklik yaparak gelmişti.

Aracın ön ve arka tarafında yapılan değişiklikler, tek başlarına düşünüldüğünde küçük gibi görünse de, hepsini ortak bir şekilde düşünürsek Red Bull'un gelişiminde ve gelişim yönünde önemli etkiye sahipler.

Ön kanattaki değişiklikler

Takım aracın ön tarafında ön kanadın kendisini ve burun altında yer alan pelerin kanat bölümünü değiştirdi. Bu bölümde yapılan değişiklikler aracın arkasında da etkisi bulunan Y250 adı verilen girdabın oluşumunu da etkiliyor.

Front wing detail of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Front wing of Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Red Bull, sezon boyunca sürekli olarak ön kanadında yoğun gelişim programı uyguladı. Takım son yarışa kadar büyük ölçüde ön kanadın dış bölümünde kenar duvarında, kenar plakasında ve kanadın altında güncellemeler yapmıştı.

Ancak Türkiye'ye getirilen ve sadece Verstappen'in aracında yer alan yeni ön kanadın (sol) planyalarında da değişiklik var. Sağdaki resimde Albon'un aracında kullanılan eski kanadı görüyorsunuz. Onda ana planya ortadan ikiye bölünerek çift planya görevi görüyor. Ancak Verstappen'in aracındaki yeni ön kanatta ön planya tek parçadan oluşuyor ve üstteki parçalar da ona göre şekillendirilmiş durumda. Dikkatli bakıldığında planyaların iç taraftaki uçları, Albon'un aracındakinden oldukça farklı duruyor.

Yani sadece ana planyanın şekli değişmemiş, aynı zamanda üstteki 4 planyanın uç kısımları da değiştirilmiş. Önceden 5 planyanın 3'ünün iç tarafı ön kanadın nötr kısmına bağlıyken son tasarımda tüm planyaların ucu boşta duruyor. Bu değişiklik, burnun iki yanında oluşturulan Y250 girdabının şeklinin ciddi bir şekilde değiştirildiği manasına geliyor.

2. ve 3. flap parçalarının iç kısımda nötr bölüme bağlanmaması sonucunda takım, doğal olarak bunları sabitlemek için ekstra destek parçaları kullanmış.

The Red Bull RB16 features several cape slots on the nose

The Red Bull RB16 features several cape slots on the nose

Photo by: Giorgio Piola

Ön kanatta yapılan değişiklikler dışında, pelerin kanat üzerine posta kutusu girişi şeklinde bir kesik eklendi.

Arka taraftaki bu değişiklik, ön tarafta yapılan değişikliklerle birlikte çalışacak. Pelerin kanat tarafında yapılan bu değişiklik, her iki parçadan maksimum performansın alınabilmesi için yapıldı.

More details of the Red Bull's front wing

More details of the Red Bull's front wing

Ancak ne yazık ki Red Bull, pit stopta yapılan ayar hatası nedeniyle bu güncellemenin etkilerini görememiş oldu. Pit stop esnasında aracın ön kanadında ayar değişikliği yapıldı ancak iki taraftaki mekanikerlerin birbirinden farklı ayarlar yapması sonucu ortaya 7 derecelik bir fark çıktı. Bu hata, aerodinamik dengesizliğe neden oldu.

Egzoz güncellemesi

The RB16's exhaust layout has been changed by the team

The RB16's exhaust layout has been changed by the team

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, aracın arkasında yer alan atık borularını (wastegate) ana egzoz borusunun iki yanında yukarıda konumlandırıyordu. Ancak takım Türkiye'de atık borularını daha geleneksel bir şekilde egzozun iki yanına ama aşağıya konumlandırdı.

Bunun sonucunda, kaza yapısının iki yanında yer alan düşük konumlandırılmış T-kanadın şeklinde de küçük değişiklik yapılmış ve üstteki süspansiyon kolunda altın altın renginde koruma bandı kullanılmış.

Red Bull RB16 exhaust layout

Red Bull RB16 exhaust layout

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull'un atık borusunu daha yukarıda yer alan pozisyonundan (2), daha düşük olan pozisyona (1) alması, difüzörün orta noktasında da değişiklik yapılmasını sağlamış.

Pistte yapılmış gibi görünen değişikliklerde, difüzörün merkezi bölümü (3) güçlendirildi ve hava akışının davranışını etkilemeye yardımcı olması için bir yüzey kaplaması (4) kullanıldı.

Difüzörün merkez bölümdeki perçin gibi görünen şeyler, diğer tarafta tüm bu yüzeyleri difüzörün ana gövdesine bağlayan bir sertleştiriciye sabitlenmiştir. Bu, akış tutarlılığını iyileştirmeye ve yük arttıkça kapanan yüzeylerin her biri arasındaki boşlukları engellemeye yardımcı olmalıdır.
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Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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