Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Haberler

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Christian Horner, Red Bull'un kendi güç ünitesini üretmeye karar vermeden önce, 2022'den itibaren kullanacakları motor konusunda Ferrari'yle ''görüşmeler'' yaptıklarını söyledi.

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Red Bull'un mevcut güç ünitesi partneri Honda, geçtiğimiz ekim ayında yaptığını açıklamada, 2021 sezonunun sonunda F1'den ayrılacağını belirtti ve dört kez dünya şampiyonu takımın 2022 sezonundan itibaren yeni bir tedarikçiye ihtiyacı olacaktı.

2022 sezonuyla birlikte motor gelişiminin dondurulma kararının verilmesinin ardından Red Bull, Honda motorlarının fikir hakkını satın aldı ve yeni kurdukları Red Bull Powertrains adlı tesiste kendi motorlarını geliştirmeye karar verdi.

Red Bull'un bunu yapma sebeplerinden biri de motor tedariği için sadece Mercedes, Renault ve Ferrari dahilinde üç seçeneğe sahip olmasıydı.

F1'in Beyond the Grid podcastine konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, bu üç tedarikçi arasında bir tek Ferrari'nin görüşmelere açık olduğunu söyledi.

''Yapabileceğimiz en doğal şey mevcut tedarikçilerle görüşme yapmaktı.''

''Mercedes'le yaptığımız görüşme kısa sürdü, Toto bu konuya çok meraklı görünmüyordu.  Red Bull gibi bir takıma tedarikçilik yapmak ise Renault'nun amaçlarından biri değildi.''

''Aralarından en istekli olan tedarikçi Ferrari'ydi. Bazı keşif görüşmelerimiz oldu. Fakat bir müşteri takımı olmak, özellikle yeni kurallarla gelecek olan tüm entegrasyonları kabul etmeyi gerektiriyor ve bu kabullenmesi zor bir durumdu.''

''Sonrasında ihtimalleri düşünmeye başladık ve 'Tamam, bu meydan okumayı neden Red Bull'un çatısı altına taşımıyoruz ki?' dedik ve Honda'yla öngörülebilir gelecek üzerinde bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza baktık.''

''Motorların dondurulması bu noktada esas bir faktördü yoksa motoru geliştirebilme kapasitemiz olmazdı.''

''Bu adım büyük ve cesur bir adımdı ve kendi kaderimizi, kendi motor tedarikçimiz olarak elimize aldık ve her şeyi Milton Keynes'e topladık. Bu sayede, Ferrari dışında her şeyini tek bir tesiste toplayan tek takım olduk.''

Honda'nın F1'deki son sezonu başarılı gidiyor. Red Bull bu yılki ilk sekiz yarıştan beş galibiyet çıkardı ve şu anda iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Horner, Honda'nın mevcut başarılarını ''çok sevdiğini'' ancak bu yıl sonunda spordan ayrılacak olmalarının ''üzücü'' olduğunu açıkladı.

''Onların sporda daha uzun kalmasını çok isterdik. Önümüzdeki üç yıl boyunca motorlar dondurulacak ve bu sayede bütçeler daha kontrol altında olacak.''

''Honda kendilerini rekabetçi olabilecek bir konuma getirebilmek için gerçekten çok çalıştı. Ancak gelecek yıldan itibaren aramızdaki ilişkiyi korumanın yollarını arıyoruz. Tabii ki bu tartışmaların detaylarına giremem ancak iyi bir konumda olmayı umuyoruz.''

''Bir motor tedarikçisi olarak sıfırdan başlamak muhteşem büyük bir meydan okuma.''

paylaşım
yorumlar
Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Önceki haber

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

22 s
2
Formula 1

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

1 s
3
Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

25 dk
4
Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

4 s
5
Formula 1

Red Bull'un Mercedes'i geride bırakmasını sağlayan güncellemeler

21 s
Son Haberler
Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
F1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

5dk
Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
F1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

25dk
FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı
F1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

51dk
Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
F1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

1 s
F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?
F1

F1 takımları, pit stoplar konusunda sınırları nasıl zorladılar?

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı” Avusturya GP
Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü
Formula 1

Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü

Diyaloglar TV'de yayınlanmaya başladığından beri FIA radyo trafiği azalmış
Formula 1

Diyaloglar TV'de yayınlanmaya başladığından beri FIA radyo trafiği azalmış

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"
Formula 1

Binotto: "Mercedes, organizasyon içerisindeki istikrarsızlığın bedelini ödüyor"

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu Steiermark GP
Formula 1

Steiermark GP'de günün pilotu Charles Leclerc oldu

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın Steiermark GP
Formula 1

Ferrari, DRS bölgesindeki hız kaybı karşısında şaşkın

Çok Okunanlar Bugün

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Red Bull'dan bir başka üst düzey isimle daha anlaştı!

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Red Bull'un Mercedes'i geride bırakmasını sağlayan güncellemeler
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Mercedes'i geride bırakmasını sağlayan güncellemeler

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Kubica, Ferrari'nin motor tarafında "iyi bir adım attığını" düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Kubica, Ferrari'nin motor tarafında "iyi bir adım attığını" düşünüyor

Son Haberler

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”
Formula 1 Formula 1

Masi: “FIA, şampiyonluk mücadelesini kızışmasıyla teknik direktifleri artırdı”

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.