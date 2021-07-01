Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Red Bull'un mevcut güç ünitesi partneri Honda, geçtiğimiz ekim ayında yaptığını açıklamada, 2021 sezonunun sonunda F1'den ayrılacağını belirtti ve dört kez dünya şampiyonu takımın 2022 sezonundan itibaren yeni bir tedarikçiye ihtiyacı olacaktı.

2022 sezonuyla birlikte motor gelişiminin dondurulma kararının verilmesinin ardından Red Bull, Honda motorlarının fikir hakkını satın aldı ve yeni kurdukları Red Bull Powertrains adlı tesiste kendi motorlarını geliştirmeye karar verdi.

Red Bull'un bunu yapma sebeplerinden biri de motor tedariği için sadece Mercedes, Renault ve Ferrari dahilinde üç seçeneğe sahip olmasıydı.

F1'in Beyond the Grid podcastine konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, bu üç tedarikçi arasında bir tek Ferrari'nin görüşmelere açık olduğunu söyledi.

''Yapabileceğimiz en doğal şey mevcut tedarikçilerle görüşme yapmaktı.''

''Mercedes'le yaptığımız görüşme kısa sürdü, Toto bu konuya çok meraklı görünmüyordu. Red Bull gibi bir takıma tedarikçilik yapmak ise Renault'nun amaçlarından biri değildi.''

''Aralarından en istekli olan tedarikçi Ferrari'ydi. Bazı keşif görüşmelerimiz oldu. Fakat bir müşteri takımı olmak, özellikle yeni kurallarla gelecek olan tüm entegrasyonları kabul etmeyi gerektiriyor ve bu kabullenmesi zor bir durumdu.''

''Sonrasında ihtimalleri düşünmeye başladık ve 'Tamam, bu meydan okumayı neden Red Bull'un çatısı altına taşımıyoruz ki?' dedik ve Honda'yla öngörülebilir gelecek üzerinde bir anlaşma yapıp yapamayacağımıza baktık.''

''Motorların dondurulması bu noktada esas bir faktördü yoksa motoru geliştirebilme kapasitemiz olmazdı.''

''Bu adım büyük ve cesur bir adımdı ve kendi kaderimizi, kendi motor tedarikçimiz olarak elimize aldık ve her şeyi Milton Keynes'e topladık. Bu sayede, Ferrari dışında her şeyini tek bir tesiste toplayan tek takım olduk.''

Honda'nın F1'deki son sezonu başarılı gidiyor. Red Bull bu yılki ilk sekiz yarıştan beş galibiyet çıkardı ve şu anda iki şampiyonayı da lider götürüyor.

Horner, Honda'nın mevcut başarılarını ''çok sevdiğini'' ancak bu yıl sonunda spordan ayrılacak olmalarının ''üzücü'' olduğunu açıkladı.

''Onların sporda daha uzun kalmasını çok isterdik. Önümüzdeki üç yıl boyunca motorlar dondurulacak ve bu sayede bütçeler daha kontrol altında olacak.''

''Honda kendilerini rekabetçi olabilecek bir konuma getirebilmek için gerçekten çok çalıştı. Ancak gelecek yıldan itibaren aramızdaki ilişkiyi korumanın yollarını arıyoruz. Tabii ki bu tartışmaların detaylarına giremem ancak iyi bir konumda olmayı umuyoruz.''

''Bir motor tedarikçisi olarak sıfırdan başlamak muhteşem büyük bir meydan okuma.''