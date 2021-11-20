Red Bull'un Mercedes'in arka kanadından şüphelenmesine neden olan fotoğraf

Mercedes ve Red Bull, bu sene pist üstünde ve pist dışında birbirlerini provoke etmeye devam ediyorlar. Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner'ın Katar GP hafta sonunda Mercedes'i protesto edebileceklerini söylemesiyle gerilim daha da arttı.

Red Bull, birçok kez Mercedes'in arka kanadından rahatsız olduğunu dile getirdi. Takım, Mercedes'in arka kanat tasarımı konusunda sınırları aşarak avantaj kazandığına inanıyor.

Hasarlı arka kanat fotoğrafı

Red Bull'un şüpheleri, Mercedes'in arka kanadın ana planyasının kenar plakasında oluşturduğu hasarı gösteren fotoğrafı görmesiyle arttı.

Bu fotoğrafların ardından Red Bull, arka kanadın ana planyasının olması gerektiği kadar sağlam olmadığını, aşağı yukarı esnediği için o yaraların olabileceğini iddia etti. Ancak o yaraların kirli hava akışının neden olduğu emülsifikasyon gibi tamamen alakasız bir şey olabileceği de iddia ediliyor.

Aşağıdaki resimde, kırmızı ok ile gösterilen bölümde ana planyanın arkasında bazı izler olduğu görülüyor. Normalde arka kanat hareketsiz olduğu için o bölümde herhangi bir iz olmaması gerekiyor.

Mercedes W12 rear wing detail Photo by: Uncredited

Red Bull, Lewis Hamilton'ın Brezilya'da aldığı cezalara rağmen yarışı kazanabilmesinin ardından konu hakkında daha fazla kızdı.

Horner, "Meksika ve Brezilya'daki düzlük hızlarını gördük. Brezilya'daki durumun normal olmadığını herkesin gördüğünü düşünüyorum."

"Evet, yeni Mercedes motoru performansı arttırdı ancak 27 km/s daha yüksek hızla geldiler ve arka kanat kenar plakası üzerinde yer alan işaretler, esneyen kanatlarda görülürler. Bize göre neler olduğu çok açık." dedi.

Hamilton'ın Interlagos'taki düzlük hızı avantajı tartışmasız etkileyiciydi ve Mercedes, DRS hatası nedeniyle sıralamalardan sonra diskalifiye edilmişti.

Ancak Red Bull'un endişeleri DRS kullanımıyla alakalı değil. Red Bull asıl olarak Mercedes'in arka kanadının ana planyasının normal koşullarda esnediğinden şüphe ediyor.

Mercedes W12 rear wing gap detail Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, Mercedes W12'nin ana planyasının kenar kısımlarının belli hızda esnediğini ve kurallarda verilenden daha fazla açıldığını iddia ediyor.

Kurallara göre arka kanat yatay plakaları arasındaki boşluğun DRS kapalıyken 10mm ila 15mm arasında olması gerekiyor. DRS açıkken ise iki plaka arasındaki fark 10mm ila 85mm arasında olabilir.

Eğer gerçekten böyle bir şey oluyorsa, o zaman düzlükte aracın yere basma gücü azalıyor ve bu sayede maksimum hız artıyordur.

Bu tür durumları engellemek için 2000'li yılların ortasında, takımların arka kanadı esnetmeye başladığı dönemde arka kanat planyaları arasındaki boşlukları sabitlemek için parçalar kullanılmıştı. Takımlar o dönemde planyaları esneterek aradaki boşluğu arttırmaya, dolayısıyla performans kazanmaya çalışıyordu.

Boşluk seperatörleri, iki parça arasındaki boşluğu olduğu gibi korumanın yollarından birisiydi. Ancak bir takım iki planya arasındaki boşluğu arttırabiliyorsa, o zaman tabii ki performans avantajı sağlıyordu.

FIA, sezonun ortasında esnek kanat tartışmalarını engellemek için arka kanadın belli noktalarına işaret noktaları koymuştu. O noktalar sayesinde araç üstü kameralardan kanatların esneyip esnemediğine bakılıyor. O noktaları, yukarıdaki McLaren çiziminde görebilirsiniz.

Ancak Red Bull, bu yöntemin Mercedes'te iddia ettiği esnek alanlarda etkili olmadığını çünkü noktalı alanın ve ana planyanın kenar kısmının kamera görüntülerinde üst flap tarafından gizlendiğini düşünüyor.

Basın toplantısında Horner ve Toto Wolff, konu hakkında açıklamalara devam ettiler. Horner, "Arka kanat kenar plakasındaki çizikleri nasıl açıklıyorsun?" diye sorunca Wolff, "Kurallar dahilinde olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi ayrım, kanat test edildiğinde yasal olup olmamasına bağlıdır.

Şu anda kanadın o bölümünün esnekliğini ölçen bir test bulunmuyor. Sadece planyalar arasındaki farka bakılıyor.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Şefi Andrew Shovlin, "Buna baktık, ortada çizik bölüm yok. Ne olduğundan emin değiliz ancak bu gidecek bir hikayeye benzemiyor."

"Biz aracımızda olan şeyden kesinlikle mutluyuz. FIA'yı kanada bakması için çağırdık. İstedikleri kadar bakabilirler."

"Sahip olduğumuz şey konusunda bir sorun yaşamadılar. Gittiğimiz her pistte, kanatlarımızdan hangisinin en hızlı olduğuna bakıyoruz. Araca eklediğimiz kanat o ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

"En hızlı olan üzerinde çalışıp onu araca ekleyeceğiz. Başka bir takımdan tavsiye almayacağız." dedi.