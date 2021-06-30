Red Bull'un Mercedes'i geride bırakmasını sağlayan güncellemeler

Red Bull, Red Bull Ring'de aracına bazı yeni parçalar eklerken Mercedes ise çoktan 2021 F1 aracının gelişimini durdurduğunu açıkladı.

Mercedes, sahip olduğu yaklaşımın gelecek sene gelecek tamamen yeni araçlar nedeniyle en iyi çözüm olduğu konusunda ikna olsa da, Mercedes'in bu yaklaşımı Red Bull'un güncellemeler getirerek şampiyonada rahatlamasına yardımcı oluyor.

Gelin Red Bull'un ilerlemesine yardımcı olan Avusturya'da ve önceki yarışlarda aracına eklediği güncellemelere yakından bakalım.

Tırtıklı difüzör

Red Bull, Steiermark GP'de difüzörünü bir kez daha güncelledi ve Monako'da ilk kez denediği tasarımı yeni bir seviyeye taşıdı.

Takım, Monako'daki ilk güncellemesinde difüzörün üst dış kısımlarına Gurney tarzı tırtıklı kanatçıklar eklemişti.

Red Bull Ring'de ise difüzörün üstteki iki parçasına komple tırtık eklendi. Böylece difüzörün dış kısmından kaza yapısına kadar olan bölüm tamamen tırtıklarla kaplandı.

Benzer şekilde kaza yapısının alt kısmına denk gelen bölümde de, geçmişte Mercedes'te gördüğümüz gibi tırtıklar eklendi.

Tırtıklı yüzeyler, hava akışını biraz türbülanslı hale getirerek difüzörün dış kısmındaki dolanımına

Tırtıklı yüzeyler, hava akışını biraz türbülanslı hale getirmeye yardımcı olmak, difüzörün arka kenarı genel performansını iyileştirmek için ve Gurney benzeri kanatların etrafındaki dolaşımı iyileştirmek için kullanılır.

Red Bull RB16B difüzör detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Steiermark GP öncesinde sadece bir araca yetecek kadar güncelleme hazırlayabildi. Bu yüzden yeni parçalar, şampiyonada lider durumda olan Verstappen'e verildi. Sergio Perez ise eski versiyonla devam etti.

Red Bull'un sürekli olarak yaptığı küçük güncellemeler Hamilton'ın dikkatinden kaçmadı ve İngiliz pilot, Mercedes'in 2021 mücadelesinde daha derine inmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, "İster motorla, ister kanatlarla olsun güncellemeler bulmamız lazım." demişti.

Mercedes, 2021'e zorlu bir başlangıç yapmıştı. Sezon öncesi testlerde büyük sorunlar yaşayan takımın, sezon içerisinde nasıl olacağı bilinmiyordu. Ancak takım o sorunları, büyük ölçüde lastikleri anlayarak ve ayarlarla aşmayı başardı.

Red Bull ise ilk 8 yarışta zirvede yer alabilmek için aracını anlamasının yanında geliştirmeye devam etti.

Bunların dışında Red Bull'un, sezon öncesi testlerde yaşanan titreşim sorunu nedeniyle ilk versiyon güç ünitesini mümkün olandan daha az güçte kullandığı iddia edildi.

Honda'nın 2. versiyon güç ünitesinde bu sorunu çözmesi sayesinde takımın ekstra gücü kullanmaya başladığı ve bunun 10-15 beygir güce denk geldiği düşünülüyor.

Red Bull, öne eğimli araç konsepti sayesinde taban ve difüzör bölgesinde daha fazla yere basma gücü üretebildiği için, daha az kanatla yarışabiliyor. Bu da kendisine düzlükte Mercedes'e kıyasla avantaj sağlıyor.

Mercedes, bu sezon (MonaKo'ya özgü ön süspansiyon düzenlemesi dışında) çoğu sezon öncesi testte karşılaşılan sorunlar için düzeltici önlemler olan çok küçük gelişmeler getirdi. Ancak takımın bu seneki jeton gelişim hakkını nerede kullandığı henüz bulunamadı. Bu yüzden onun elinin altında henüz kullanmadığı güncelleme olup olmadığı merak ediliyor.

İlginç bir şekilde bu sene CFD ve rüzgar tüneli kullanımı açısından ikiye ayrıldı ve 30 Haziran bu konuda sıfırlanma noktası olacak.

Senenin ilk yarısında Mercedes CFD ve rüzgar tünelini %90 seviyesinde kullanabilirken, Red Bull %92.5 kullanabildi.

Senenin ikinci yarısında ise şampiyonadaki mevcut pozisyona göre Mercedes, Red Bull'dan daha fazla gelişim hakkına sahip olacak ve Mercedes bu sayede 2022 aracı için az da olsa avantaj kazanacak.

Red Bull'un senenin ilk yarısında yaptıklarını incelemeye devam edelim...

Red Bull Racing RB16B vites kutusu ve arka süspansiyonlar Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, bu sene için verilen gelişim jetonlarını RB16B'nin arka tarafında kullandı ve vites kutusu ve arka süspansiyon bölgesinde, aerodinamik açıdan fayda sağlayacak önemli değişiklikler yaptı.

Red Bull Racing RB16B arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Sezon öncesi testlerde, sidepoddaki kaza barının altına aerodinamik kanatçık eklendi.

Red Bull Racing RB16B arka süspansiyon Fotoğraf: Giorgio Piola

Daha sonra, aracın taban bölgesine kırmızı ok ile gösterilen kanatçıklar eklendi. Z şeklinde kesik bölgesine dışa doğru kıvrımlı nispeten daha büyük bir kanatçık eklenirken, arka tekerleğin ön kısmına yine dışa doğru kıvrımlı iki kanatçık eklendi.

Bu değişiklikler, tabanın kenarında önceden var olan akış koşullarını düzeltmenin ve zorlamanın bir yolu olarak çalıştı. Takım bu sayede arka lastiğin üzerinden ve çevresinden hava akışını yönlendirerek difüzörün performansını artırmaya çalıştı.

Red Bull Racing RB16B burun kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

2021 aracında burnun altındaki pelerin hava yönlendirici bölgenin şasinin altına denk gelen kısmına, hava akımını birleştirmeye yardımcı olacak bir etek bölümü eklendi.

Red Bull Racing RB16B yeni bargeboard Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Portekiz GP hafta sonunda bargeboard ve sidepod deflektör kanat bölgesinde büyük bir güncelleme yaptı. Bargeboard'un dış kısmındaki kanatçıklara daha fazla dikkat edilirken, deflektör bölgesinin önündeki dikey kanatlarda değişiklik yapıldı ve yatay panjur şeklindeki kanatçıkların sayısında ve şeklinde değişiklik yapıldı.

Eski bargeboard ve sidepod Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB16B difüzör detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, Portekiz'de difüzöründe de güncelleme yaptı. Beyaz ok ile gösterilen difüzörün merkez kısmı, kanallara daha fazla alan sağlaması için daraltıldı.

Red Bull Racing RB16B arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Yukarıdaki fotoğrafta, orta bölümünün çok daha geniş olduğunu görebilirsiniz.

Red Bull Racing RB16B arka kanat kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, İspanya GP hafta sonunda cuma günü geleneksel tasarıma sahip yüksek yere basma gücü üreten arka kanat tasarımını kullanırken, cumartesi gününden itibaren kaşık şeklinde tasarıma sahip daha düşük yere basma gücü üreten kanada geçiş yaptı. O hafta sonundan sonra esnek kanat tartışmaları gündeme düştü.

Red Bull Racing RB16B arka kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Yüksek yere basma gücü üreten arka kanat Monako'da yine araca takıldı ancak diğer takımların aksine Red Bull, aracın dengesinden mutlu olduğu için ekstra olarak T kanadı kullanmak zorunda kalmadı.

Red Bull Racing RB16B difüzör kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Monako'daki güncellemelerde, daha önce de bahsettiğimiz difüzör tırtıkları vardı. Takım, difüzörün üst kenarlarına metal tırtıklı parçaları ilk olarak Monako'da eklemişti.

Red Bull RB16B Azerbaycan GP arka kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Esnek kanat tartışmalarının ardından Fransa GP itibariyle yeni yük testlerinin uygulanacağı açıklandı ancak öncesinde Azerbaycan GP vardı ve oradaki uzun düzlük nedeniyle esnek arka kanatların büyük avantaj sağlayacağı düşünülüyordu. Red Bull, Azerbaycan'da yeni bir arka kanat tasarımına geçti. Kanadın orta bölümü güçlendirilip kaşık şekli korunurken, üst planyanın kenar kısımları inceltildi. Bunun dışında arka kanat kenar plakasındaki tırtıklar ya da kesiklerin hepsi kaldırılarak çok daha basit bir tasarıma geçildi.

Ancak Bakü'deki üst planyası inceltilen arka kanat antrenmanlarda kullanıldı ve yarışta daha geleneksel üst planyaya geçildi. Buna rağmen üst planyada yer alan Gurney kanatçıkları kullanılmadı.