Red Bull'un lansman tarihi belli oldu!
Red Bull'a yakın kaynaklara göre Avusturyalı ekip yeni aracını 12 Şubat'ta tanıtacak.
Şimdiye kadar sadece Ferrari ve Alpha Tauri 2020 yılında yarışacakları araçların lansman tarihlerini açıklamışlardı.
Buna göre Ferrari 11 Şubat, Alpha Tauri ise 14 Şubat'ta yeni aracını tanıtacaktı.
Bugün çıkan ve Red Bull'un kaynaklarının doğruladığı habere göre Red Bull, 2020 yılında yarışacağı yeni aracı 12 Şubat'ta tanıtacak.
Böylelikle Red Bull, yeni aracını Ferrari'den bir gün sonra tanıtmış olacak.
Red Bull geçen yılki aracını 13 Şubat'ta tanıtmış ve Silverstone'da 100 km'lik bir ilk sürüş gerçekleştirmişti.
Bu yılki araçta da benzer bir yolun izlenmesi bekleniyor.
Red Bull henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmadı.
Lansman tarihleri
|Takım
|Tarih
|Ferrari
|11 Şubat
|Red Bull
|12 Şubat*
|Alpha Tauri
|14 Şubat
*Resmi değil.
Çeviri: İnci Beğen
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Red Bull'un lansman tarihi belli oldu!
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