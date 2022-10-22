Red Bull'un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz, 78 yaşında hayatını kaybetti

Haberi dinle

Red Bull takımının kurucu ortağı Dietrich Mateschitz, Red Bull markasının F1'e girmesinde büyük pay sahibiydi.

Avusturyalı, Formula 1'i çok seviyordu ve bundan ötürü zamanında bir değil, iki takım almıştı. Mateschitz, o dönemki adıyla Jaguar ve Minardi, şimdiki adıyla ise Red Bull ve AlphaTauri'yi satın almıştı.

Mateschitz'in hikayesi şöyle başlıyor: Kendisi Tayland'da diş macunu pazarlarken, uçuş sersemliğine (jetlag) iyi gelen ''Krating Daeng'' adında bir enerji içeceği keşfediyor. Mateschitz'in bu içeceğin bulucusu Chaleo Yoovidhya ile iletişime geçmesinin ardından ikili iş birliği yapıyor. Sonrasında ikili bu Taylandlı enerji içeceğini ''batılaştırarak'' 1987 yılında Red Bull adında bir enerji içeceği yaratıyorlar. Bu şirket de kısa zamanda alanında lider bir marka oluyor.

Mateschitz, F1'e ilgi duyduğundan markasını F1'e sokmak istedi ve Red Bull'un motor sporlarıyla ilk bağlantısı 1995'te Gerhard Berger'e sponsor olduklarında gerçekleşmişti. Sonrasında ise Sauber F1 takımının %60'ını aldılar. Fakat Mateschitz ve Sauber yönetimi arasında çıkan tartışmaların ardından bu ilişki 2001 yılında sona erdi. Tartışmaların sebebi ise, Sauber yönetiminin Enrique Bernoldi yerine Kimi Raikkonen ile anlaşmasıydı.

Mateschitz, bu ayrılıktan birkaç sene sonra, 2004 yılının Kasım ayında, Jaguar Racing takımını Ford'dan sadece 1 dolara satın aldı. O takım, Red Bull Racing'e dönüştü.

Mateschitz bununla yetinmedi ve 1 sene sonra Minardi takımını Paul Stoddart'dan satın alarak, takımın ismini Scuderia Toro Rosso olarak değiştirdi ki bu İtalyancada Red Bull demek.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Christian Horner tarafından yönetilen Red Bull Racing takımı, 4 kez üst üste takımlar ve sürücüler şampiyonluğunu kazandı. 2021 ve 2022'de de şampiyonluklar yaşadı. Toro Rosso ise 2008 sezonunda Sebastian Vettel ile ilk galibiyetini kazanmıştı.

Mateschitz, Avusturya Grand Prix'sinin de dahil olduğu, Avusturya'daki çoğu motor spor etkinliğinin düzenlendiği Red Bull Ring pistinin de sahibiydi. O dönemki adıyla A1-Ring'i 2001 yılında satın alan Mateschitz, bu pistte büyük yenileme ve iyileştirme çalışmaları yaptı. 2011 yılında da pistin adını Red Bull Ring'e çevirdi.

Motor sporlarının dışında, Mateschitz futbol kulüpleri de satın aldı. SV Avusturya Salzburg ve MetroStarts takımlarını satın alan iş adamı, bu takımların isimlerini Red Bull Salzburg ve New York Red Bulls olarak değiştirmişti.

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing, Dietrich Mateschitz, CEO Fotoğraf: Manuel Goria / Motorsport Images