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Formula 1 Haberler

Red Bull'un kulaklık tedarikçisi Poly oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull, yeni sezon öncesinde kulaklık tedarikçisi olarak Poly ile anlaştı.

Red Bull'un kulaklık tedarikçisi Poly oldu
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Formula 1'de takımlar, 2022 hazırlıklarında sona yaklaşıyorlar ve yavaş yavaş yeni sezonda birlikte çalışacakları partnerler de belli olmaya başlıyor.

Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışına yaklaşık 1.5 ay kala, küresel bir iletişim şirketi olan Poly markasıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Red Bull Racing'in resmi kulaklık ve video konferans donanım partneri olacak Poly, takıma profesyonel anlamda donanım tedarik edecek.

Takımın verimli şekilde iletişim kurmasına yardımcı olacak Poly markası, sadece 2022 yılında değil, sonraki yıllarda da bu görevi üstlenecek.

Takım patronu Christian Horner, "Şampiyonluğu kazanan Formula 1 takımı, aralarında binlerce kilometre mesafe olmasına rağmen birlikte çalışan yüzlerce insandan oluşur."

"Bu nedenle konumu ne olursa olsun herkesle net bir iletişim kurmamız, bizim için kritik önem taşıyor." derken, Poly'nin çözümlerinin takım için oldukça faydalı olacağı belirtildi.

Otaklık kapsamında Poly markasının logoları, Red Bull Racing takımının kulaklarının üzerinde yer alacak. Fakat bunun dışında bir yerde yer alması planlanmıyor.

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