Marko'nun geleceği önümüzdeki haftalarda tartışılacak
Christian Horner dışında hemen herkesin bu sezon sonunda Red Bull'dan ayrılacağı söylentileri üzerine Helmut Marko, geleceğinin tartışmaya açık olduğunu ancak bunun her sezon sonunda yaşanan bir durum olduğunu açıkladı.
Sergio Perez'in AlphaTauri'ye gönderilmesi, Red Bull'dan tamamen gönderilmesi ya da Formula 1'den emekli olmasından Max Verstappen'in Ferrari ya da Mercedes'e geçmesine ve Ferrari'nin Adrian Newey için masaya teklif koymasına kadar, Red Bull'un kilit personeli bu sezon F1'de haklarında en çok söylenti çıkan isimleri oldu.
Takım patronu Horner ile arasındaki anlaşmazlık ve güç gösterisi spekülasyonlarının ortasında, motor sporları danışmanı Marko'nun geleceğini tartışmak üzere kritik bir toplantıyla karşı karşıya olduğu söylentileri dolaşıyor.
Brezilya'da yayın yapan Globo'a göre, sportif CEO Oliver Mintzlaff'ın Horner ile birlikte Marko'yu göndermek isteyen pek çok Red Bull çalışanından biri olduğu söyleniyor.
OE24'e verdiği demeçte söylentilere gülüp geçen Marko, "Birçok varsayımın aksine, felaket tellallarını hayal kırıklığına uğratmak zorundayım."
"Toplantı falan yok. Önümüzdeki yılın sonuna kadar kontratım var. Ne zaman ve nasıl duracağıma, ne zaman biteceğine ben karar veririm, Horner değil."
İki ay içerisinde rekor kıran bir pilotlar şampiyonluğun ardından takımlar şampiyonluğun da gelmesi Red Bull saflarındaki tüm huzursuzluk söylentileri susturdu.
Ancak bu Marko'nun Red Bull'daki geleceğinin önümüzdeki haftalarda tartışılmayacağı anlamına gelmiyor.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, at the podium ceremony
Marko, "Sezon bittikten sonra ne yaptığımla ilgili genel bir toplantı olacak."
"İnsanların bir sezondan sonra gelecek sezon ne olacağı hakkında toplantı yapması yaygındır. Bu her zaman böyle olmuştur." dedi.
Ancak Marko'nun Red Bull ile olan sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var. 80 yaşındaki Marko bundan sonra da devam edebileceğini ima etti.
Marko, "Bunu yapabilecek gücüm var. Las Vegas'ta geç saatlere rağmen şaşırtıcı derecede iyi durumdaydım, çoğundan daha iyiydim." dedi.
Marko Red Bull'a 2005 yılında katıldı. Horner'ın takım patronu olarak atanmasında ve Verstappen'in takımla üç Dünya şampiyonluğu ve 54 Grand Prix kazanmasında etkili oldu.
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