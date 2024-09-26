Red Bull'un kendisinden özür dilediği iddiasının ardından Horner'dan Perez'e yanıt geldi
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in Red Bull mühendislerinin kendisinden özür dilediği açıklamasıyla ilgili konuştu.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme after the Sprint race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sergio Perez'in bazı mühendislerin RB20'nin sorunları konusunda kendisini dinlemedikleri için özür dilediklerini açıklamasının ardından Christian Horner, Max Verstappen'in hâlâ üstün olduğunu söyleyerek geri adım atmadı.
Bu sezonun ilk yarısı yine Verstappen'in zaferler kazandığı ve Perez'in takım arkadaşına ayak uydurmakta zorlandığı bir Red Bull hikayesi arasında geçti.
Meksikalı pilotun formu Miami Grand Prix’sinden sonra düştü. Perez, 13 yarışta podyuma çıkmayı başaramazken, Verstappen yarışlar kazanmaya devam etti. Ancak o da sonunda RB20'nin denge sorunlarından etkilendi.
Takımın Macaristan Grand Prix'sindeki güncellemelerine öfkelenen ve haftalar sonra şampiyonluğu korumanın “gerçekçi olmadığından” yakınan Verstappen, sekiz haftadır bir grand prix kazanamadı ve pilotlar sıralamasındaki liderliği 52 puana düştü.
Red Bull'un yaşadığı sorunların Hollandalı pilotu da etkilemesiyle birlikte Perez Singapur'da yaptığı açıklamada, “Monza'dan sonra bazı mühendisler bana gelip özür diledi, çünkü artık herkes sorunların farkında.” dedi.
Horner'a Kanal 4'te Verstappen'in şimdiye kadar aracın sorunlarını aşıp aşmadığı soruldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Horner şöyle yanıt verdi: “Bence verilere gerçekten derinlemesine bakarsak, aslında geçen yıl Barselona'dan itibaren bunun ipuçlarını görebiliriz.”
“Bence sorun şu ki, Max'in yeteneği o kadar iyi ki, özellikle viraj girişlerinde bazı sorunları baskılayabiliyor ve Checo'nun takım arkadaşına kıyasla gerçekten zorlandığı yer burası."
“Monza'da araçların yere basma kuvveti düştüğünde, her ikisi de aynı sorunları yaşadı ve bu da araçtaki temel sorunların nerede olduğunu gerçekten ortaya çıkardı.”
“Açıkçası Checo daha hassas. Ama bence ikisine de daha iyi bir araç verebilirsek, ikisi de daha iyi bir konumda olacaktır.”
Red Bull'un Verstappen'in de aynı sorunu yaşadığı zamana kadar Perez'in önceki şikâyetlerini dinlememesinin Meksikalı pilotun takım için “değeri” hakkında ne söylediği sorulduğunda Horner şunları söyledi: “Bu iş kronometreyle yürüyor."
“Yani elbette Max geçen yıl da dominanttı ve Checo ile aynı konulardan bahsetmiyordu.”
“Tabii ki sürücünüzden en çok geri bildirim aldığınız yer burası. Araçta çok sayıda sensör var ama aracı ayarladığınız şey sürücünün hissiyatı. Ve bir araç şu ana kadar olduğu gibi performans gösterdiğinde, gelişmeyi yönlendiren şey de budur.”
Üçü sprint olmak üzere altı yarış hafta sonu kala Perez, Sürücüler sıralamasında 144 puanla Verstappen'in 187 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.
Bu arada Red Bull, Takımlar Şampiyonasında liderliği McLaren'a kaptırdı ve Woking takımını 41 puan geriden takip ediyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor
Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek
ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar