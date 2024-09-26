Red Bull'un kendisinden özür dilediği iddiasının ardından Horner'dan Perez'e yanıt geldi

Sergio Perez'in bazı mühendislerin RB20'nin sorunları konusunda kendisini dinlemedikleri için özür dilediklerini açıklamasının ardından Christian Horner, Max Verstappen'in hâlâ üstün olduğunu söyleyerek geri adım atmadı.

Bu sezonun ilk yarısı yine Verstappen'in zaferler kazandığı ve Perez'in takım arkadaşına ayak uydurmakta zorlandığı bir Red Bull hikayesi arasında geçti.

Meksikalı pilotun formu Miami Grand Prix’sinden sonra düştü. Perez, 13 yarışta podyuma çıkmayı başaramazken, Verstappen yarışlar kazanmaya devam etti. Ancak o da sonunda RB20'nin denge sorunlarından etkilendi.

Takımın Macaristan Grand Prix'sindeki güncellemelerine öfkelenen ve haftalar sonra şampiyonluğu korumanın “gerçekçi olmadığından” yakınan Verstappen, sekiz haftadır bir grand prix kazanamadı ve pilotlar sıralamasındaki liderliği 52 puana düştü.

Red Bull'un yaşadığı sorunların Hollandalı pilotu da etkilemesiyle birlikte Perez Singapur'da yaptığı açıklamada, “Monza'dan sonra bazı mühendisler bana gelip özür diledi, çünkü artık herkes sorunların farkında.” dedi.

Horner'a Kanal 4'te Verstappen'in şimdiye kadar aracın sorunlarını aşıp aşmadığı soruldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Horner şöyle yanıt verdi: “Bence verilere gerçekten derinlemesine bakarsak, aslında geçen yıl Barselona'dan itibaren bunun ipuçlarını görebiliriz.”

“Bence sorun şu ki, Max'in yeteneği o kadar iyi ki, özellikle viraj girişlerinde bazı sorunları baskılayabiliyor ve Checo'nun takım arkadaşına kıyasla gerçekten zorlandığı yer burası."

“Monza'da araçların yere basma kuvveti düştüğünde, her ikisi de aynı sorunları yaşadı ve bu da araçtaki temel sorunların nerede olduğunu gerçekten ortaya çıkardı.”

“Açıkçası Checo daha hassas. Ama bence ikisine de daha iyi bir araç verebilirsek, ikisi de daha iyi bir konumda olacaktır.”

Red Bull'un Verstappen'in de aynı sorunu yaşadığı zamana kadar Perez'in önceki şikâyetlerini dinlememesinin Meksikalı pilotun takım için “değeri” hakkında ne söylediği sorulduğunda Horner şunları söyledi: “Bu iş kronometreyle yürüyor."

“Yani elbette Max geçen yıl da dominanttı ve Checo ile aynı konulardan bahsetmiyordu.”

“Tabii ki sürücünüzden en çok geri bildirim aldığınız yer burası. Araçta çok sayıda sensör var ama aracı ayarladığınız şey sürücünün hissiyatı. Ve bir araç şu ana kadar olduğu gibi performans gösterdiğinde, gelişmeyi yönlendiren şey de budur.”

Üçü sprint olmak üzere altı yarış hafta sonu kala Perez, Sürücüler sıralamasında 144 puanla Verstappen'in 187 puan gerisinde sekizinci sırada yer alıyor.

Bu arada Red Bull, Takımlar Şampiyonasında liderliği McLaren'a kaptırdı ve Woking takımını 41 puan geriden takip ediyor.