Todt'dan motorların dondurulması isteğine cevap: “Şantajı kabul etmeyeceğim!”

Honda’nın 2021’de ayrılacak olması nedeniyle Red Bull’un ve Formula 1’in bir sorunu var. 2021 sonunda sadece 3 motor üreticisi kalacak. Şu an için Red Bull ve küçük takımı AlphaTauri'nin motoru yok.

Red Bull Honda’nın güç ünitesi projesini devralmak istiyor ama bunu güç ünitelerinin gelişimi dondurulursa yapacak çünkü böylece Red Bull için masraflar daha da kabarmamış olacak.

FIA Başkanı Todt, Red Bull'un bu isteğine güldüğünü çünkü kendilerinin birkaç ay önce tam tersini istediğini söyledi.

Todt, “Mayıs ayında Red Bull, hiç bir koşul altında motor gelişiminin durdurulmaması gerektiğini söylüyordu, çünkü diğer türlü Honda'nın gelişimi de duracaktı. Şimdiyse tersini istiyorlar. Bu işte kararlar hızla değişebiliyor.” dedi.

AMuS’a konuşan Todt, bu konuda kendisine yapılan şantajlara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Todt, “Her fikir ve isteğe saygı duyarım ama şantajı kabul etmem. Hiç kimse beni şantaj edemez. Petrol tedarikçileri de daha fazla rekabet olursa seriyi bırakmakla tehdit ettiler, fakat paralarını neye yatırdıklarını anlamaları çok daha önemli.” dedi.

Todt aynı zamanda 2026’da yürürlüğe girecek yeni motor regülasyonlarının da öne çekilebileceğini söyledi: “Böyle bir ihtimal varsa neden yapmayalım?”