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Formula 1

Red Bull'un Imola güncellemeleri ortaya çıktı

Red Bull Formula 1 takımı, Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde 2024'ün ilk büyük güncelleme paketinin kapsamını açıkladı.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Red Bull Racing RB20 technical detail

Fotoğraf: Erwin Jaeggi

Sezonun ilk Avrupa yarışı, sezonun başlamasından iki ay geçmesi ve lojistik açıdan parça sevkiyatının daha kolay olması nedeniyle geleneksel olarak araç güncellemelerinin ilk paketinin tanıtıldığı popüler bir yer oluyor.

Red Bull, Max Verstappen'in bu yıl şimdiye kadar dört birincilik elde ettiği RB20'ye bir dizi yeni parça getirerek FIA tarafından yayınlanan güncelleme listesinin başını çekti.

Bu nesil otomobillerin en önemli aerodinamik bileşeni olan taban, revize edilen alanlardan biri. Red Bull, aşağı doğru hava akışını iyileştirmek ve yere basma kuvveti seviyelerini artırmak için ana zemin gövdesinin üst yüzeyini alçalttı. Ayrıca daha fazla yük çekmek için zemin kenarının ön kısmı da yeniden şekillendirildi.

Aracın ön tarafında RB20 tamamen yeni bir ön kanada sahip. Uç plakanın ön kenarı viraj alırken yalpalama dengesini iyileştirmek için yeniden konumlandırıldı. Üçüncü ve dördüncü planyalar, daha fazla yere basma kuvveti üretmesi için daha büyük bir akor uzunluğuna sahip.

Bu kanatçık ayarlamalarına uyum sağlamak için Red Bull burun kutusunu değiştirmek zorunda kaldı ve hava akışını optimize etmek için kamera kaplamalarını da revize etti.

Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 technical detail

Fotoğraf: Erwin Jaeggi

Aracın arkasına doğru, arka tekerleklerin etrafındaki karoser, soğutmayı iyileştirmek için revize edildi. Red Bull, fren kanallarının çıkışındaki kanatçıkları daha verimli hale getirmek için yeniden tasarladı.

Red Bull'un güncellemesi, McLaren'in Woking merkezli takımın Imola için de planladığı ancak öne çekmeyi başardığı büyük Miami paketinden bir yarış sonra geldi.

McLaren'in güncellemeleri Lando Norris'in Miami'de ilk galibiyetini almasına yardımcı oldu.

Press Conference Max Verstappen, Red Bull Racing, and Lando Norris, McLaren F1 Team

Basın Toplantısı Max Verstappen, Red Bull Racing ve Lando Norris, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull'un güncellenmiş aracıyla Miami'den önce sahip olduğu büyük farkı geri kazanıp kazanamayacağı ve Avrupa sezonunun F1'in baskın gücü için her zamanki gibi olacağını teyit edip edemeyeceği merak konusu.

Ferrari, Mercedes ve Aston Martin de önemli sayıda güncelleme yapan diğer takımlar arasında yer alıyor.

Ferrari'nin güncellemeleri ilk olarak Fiorano'daki bir çekim gününde ortaya çıktı ve zemin, her iki kanat, difüzör ve motor kapağı da dahil olmak üzere birçok farklı unsuru içeriyor.

Mercedes geliştirilmiş bir zemin ve arka kanat düzeneğine odaklanırken, Aston Martin de daha küçük bir zemin tasarımı, bir ön kanat ve difüzör içeren kapsamlı bir paket gönderdi.

McLaren, aerodinamik verimliliği artırma arayışını sürdürürken, artık Oscar Piastri'ye de sunulacak olan Miami güncellemesini daha verimli bir arka kanatla takip etti.

Williams takım patronu James Vowles'ın Perşembe günü açıkladığı gibi, Grove ekibi fazla kilolu FW46'yı inceltmek için geometrik olarak aynı ancak daha hafif bir zemin gönderdi.

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