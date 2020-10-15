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Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak

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Red Bull'un ilk tercihi, Honda'nın motor projesini devam ettirmek olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull, 2020 için ilk tercihinin Honda'nın mevcut güç ünitesi projesini alarak bu projeyi kendi adına sürdürmek olacağını açıkladı.

Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılacak olması nedeniyle Red Bull, motor tedariği konusunda uzun vadede ne yapacağı konusu üzerinde çalışıyor.

Mevcut şartlar altında Red Bull için en olası seçenek Renault görünüyor ancak Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, ilk tercihlerinin farklı bir seçenek olacağını söyledi.

Red Bull, FIA'nın 2022'den itibaren motorları dondurma üzerinde anlaşması halinde kendilerinin güç ünitesi geliştirme endişesi yaşamayacaklarını ve bu sayede Honda projesini devam ettirebileceklerini belirtti.

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Marko, fabrikada motor projesi için yeterli alanın olduğunu ve Honda'nın Britanya'daki tesislerinin kendilerine yakın olmasının yardımcı olacağını söyledi.

Sport1'e konuşan Marko, "Bu çok karmaşık bir konu. Bu motorlar kadar karmaşık."

"Honda ile görüşmelerin olumlu geçmesi halinde, onların bu konudaki fikri mülkiyetlerini ve gerekli her şeyi alabilir, ardından motoru Milton Keynes'de araca yerleştirebiliriz."

"Ancak bu, en geç 2022'nin ilk yarışında motorların dondurulmasıyla mümkün olur. Ne teknik ne de finansal açıdan motorun gelişimini kaldıramayız. Bu bizim için ön koşul." dedi.

 

Marko, dünya şampiyonluğu için mücadele edebilmeleri için Honda motoru ile devam etmenin müşteri motoru almaktan daha iyi seçenek olduğunu hissettiklerini söyledi.

Marko, "Tüm motor üreticilerinin kendi takımları var. Bu, motoru şasi etrafında geliştirebilecekleri manasına geliyor."

"Biz ise o motoru aldığımızda, şasimizi ona göre adapte etmek zorunda kalacağız. Fikirlerimiz ikinci sırada yer alacak. Kabul etmek zorunda kaldığımız teknik çözümler kullanmak zorunda kalabiliriz."

"Bu yüzden Honda çözümü ilk tercihimiz. Yine de tüm seçenekleri değerlendiriyoruz."

"FIA kurallarına göre, her motor üreticisi diğer takımlara motor tedarik etmek zorunda. Bizim için bir fırsat çıkarsa, genel duruma uygun olursa, o zaman bizi rekabetçi yapacak bir seçenek olmak zorunda. Zoraki bir mutlu evlilik, bizim için sorun olmaz." dedi.

Yardımcı editör: Christian Nimmervoll

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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