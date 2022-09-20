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Formula 1 Haberler

Red Bull'un hafif şasi maliyeti, 2022 bütçe sınırına mı yoksa 2023 bütçe sınırına mı dahil olacak?

Red Bull, temmuz ayında çarpışma testini geçen ve homologe edilen yeni "hafif şasisini" bu yıl kullanmama kararı aldı. Bu şasi, muhtemelen 2023 aracının temeli olacak. Peki, gelişim ve araştırma çalışmaları bu yıl yapılan şasinin maliyeti, bu yıl piste çıkmayacağı için 2023'e mi aktarılacak yoksa bu yılın bütçe sınırına mı eklenecek?

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Red Bull'un hafif şasi maliyeti, 2022 bütçe sınırına mı yoksa 2023 bütçe sınırına mı dahil olacak?
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Red Bull'un "hafif şasisinden" daha önce de bahsetmiştik ve bu şasinin maliyetinin 2022 bütçe sınırına mı yoksa 2023 bütçe sınırına mı ekleneceği oldukça enteresan bir konu. 

Şasinin geliştirme çalışmaları bu yıl yapılsa da bu şasiyi gelecek yıl pistte göreceğiz. Peki şasi 2022'de piste çıkmayacağı için maliyeti bu yılki bütçe sınırına eklenmeyecek mi, bu maliyet şasinin piste çıkacağı 2023'teki sınıra mı eklenecek? 

Konu hakkında gerekli bilgilere sahip olan FIA, bu konuyu açıklığa kavuşturmak zorunda. 

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Bu konu ilginç olsa da Red Bull'un güçlü form grafiği ve şampiyonadaki üstünlüğü nedeniyle biraz gölgede kaldı. Red Bull, normalde Singapur'a getirmeyi planladığı bu şasiyi artık "dondurdu" ve bu şasi, 2023'te kullanılabilir. 

Milton Keynes merkezli ekip, "hafif şasi" projesine baharın sonlarına doğru başlamıştı. Sezonun o noktasında, Ferrari hâlâ şampiyonada ciddi bir tehditti ve Adrian Newey, maksimum 4 kilogram kadar daha hafif olacak bir şasi üzerinde çalışmaya başladı çünkü RB18 oldukça ağırdı. 

Hafif şasi projesinde 3 adet şasi üretilmesi planlanıyordu (Max Verstappen ve Sergio Perez için birer adet, ilaveten bir de yedek şasi).

Şasinin FIA onayı alabilmesi için çarpışma testlerinden geçmesi gerekiyordu ve testler, yaz arasından önce, temmuz ayının sonunda tamamlandı. 

Çarpışma testlerinden geçilmesiyle birlikte, FIA, şasiye 2022 "damgasını" vurdu ve şasi homologe edildi. 

Dettaglio Red Bull Racing RB18

Red Bull Racing RB18 detail

Photo by: Uncredited

Bu şasiler üretildi ve bu üretim için bütçe oluşturuldu (3 adet yeni şasi için en az birkaç milyon avrodan bahsediyoruz). 

Ancak Ferrari, bu şasi projesinin başladığı baharın sonunda ve yaz aylarında strateji hataları, dayanıklılık sorunları ve pilot hatalarıyla birlikte iki şampiyonada da geri düştü ve Red Bull'un öncelikli bir projesi olan hafif şasi, önemini yitirdi. 

Şampiyonada öyle bir değişim yaşandı ki Verstappen, F1 tarihindeki en büyük puan farkına ulaştı (Charles Leclerc'in 116 puan önünde).

Ardından, Belçika GP'den önce yeni şasi söylentileri medyada da çıkmaya başladı ve şampiyonada da durum böyle olunca, Singapur'a gelmesi planlanan yeni şasiyi kullanma konusunda soru işaretleri oluştu.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise konu hakkında konuşarak şunları söylemişti: ""Red Bull'u bir şasinin ağırlığı yüzünden yargılayamam ama biz asla yeni, daha hafif bir şasi üretemeyiz. Ya da sezon ortasında farklı bir stratejiye geçemeyiz. Bunun nedeni de bütçe sınırı. Başka bir takım ya da takımlar da bunu yapmayı başarırsa çok şaşırırdım."

Mohammed bin Sulayem, Presidente FIA, con Max Verstappen, Red Bull Racing, sulla griglia di Monza

Mohammed bin Sulayem, FIA president, with Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid at Monza

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, Binotto'nun bu açıklamalarının ardından ilk olarak "hafif şasinin" varlığını reddetti. Sonrasında bir şasi olduğunu ama şasinin bu yıl için hedeflenmediğini kabul etti. 

Problem çözüldü mü? Hayır. Bu konuda FIA'dan çözmesi istenilen bir nokta var: Red Bull yeni şasisini saklamaya çalışıyor olabilir ama şasi ortada var ve bu şasinin çizim, araştırma, geliştirme ve üretim masrafları da var. Peki bu masraflar 2022 bütçe sınırına mı eklenecek, yoksa 2023 mü? Sonuçta şasi bu yıl piste çıkmayacak. 

Jo Bauer'in teknik çalışanları bu şasiyi onayladılar. Yani şasinin varlığının farkındalar. Peki masraflar nasıl işlenecek, mantığa göre [geliştirme çalışmaları bu yıl yapıldığı için] 2022 sınırına eklenmeli. Aksi takdirde gelecek sezonun finansal yatırımlarını ve durumunu da etkileyecektir. 

 

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Red Bull, temmuz ayında çarpışma testini geçen ve homologe edilen yeni "hafif şasisini" bu yıl kullanmama kararı aldı. Bu şasi, muhtemelen 2023 aracının temeli olacak. Peki, gelişim ve araştırma çalışmaları bu yıl yapılan şasinin maliyeti, bu yıl piste çıkmayacağı için 2023'e mi aktarılacak yoksa bu yılın bütçe sınırına mı eklenecek?

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