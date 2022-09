Red Bull'un hafif şasi gizemi: Bütçe sınırı tartışmalarından dolayı şasi saklanıyor mu?

Formula 1'de bu yazın gizemi Red Bull'un "hafif şasisi" oldu. Red Bull'un üst yönetimi, verdiği demeçlerle bir şeyi netleştirdi: Beklenenin aksine Singapur'da yeni, daha hafif bir şasi görmeyeceğiz.

Bir şey daha kesin: Red Bull, temmuz ayında tüm kaza testlerini geçmesinin ardından yeni bir şasiyi homologe etti ve FIA'nın onayını aldı. Yani ortada bir şasi var ama Red Bull'a göre yok.

Peki bu "hafif şasi" söylentileri ne zaman başladı ve nereden çıktı? Ağustos ayının başında, F1 padoğunda bir söylenti dolanmaya başladı ve bu söylenti şöyleydi: Red Bull, yaz arasından önce Cranfield Kaza Merkezi'ne yeni bir şasi götürerek kaza testine girdi ve bu şasiyi homologe etmek istedi. Yeni şasi FIA'nın onayını aldı da.

Mattia Binotto'ya bu söylenti hakkındaki görüşleri sorulduğunda, Binotto oldukça net konuştu ve "bütçe sınırından dolayı Ferrari bunu asla yapamazdı" dedi.

"Red Bull'u bir şasinin ağırlığı yüzünden yargılayamam ama biz asla yeni, daha hafif bir şasi üretemeyiz. Ya da sezon ortasında farklı bir stratejiye geçemeyiz. Bunun nedeni de bütçe sınırı. Başka bir takım ya da takımlar da bunu yapmayı başarırsa çok şaşırırdım."

Zandvoort'ta ise Dr. Helmut Marko ve Christian Horner'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi.

Yeni şasi söylentilerinin nereden çıktığını anlamadığını dile getiren Horner, şunları söyledi: "Daha hafif şasiyle ilgili söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum, bu bilgiler nereden geliyor bilmiyorum. Takımın içinden çıkmıyor, o kesin. Sezonun bu noktasında şasiyi değiştirmek gibi bir planımız yok çünkü bütçe sınırına uyuyoruz."

Bazıları ise şunu öne sürüyor: Temmuz ayında homologe edilen şasi 2023 şasisiydi ve Red Bull gelecek yıl çalışmalarına çok önceden başladı. Belki de Adrian Newey inovatif bir araç tasarlıyor ve çalışmalara çok erkenden başladı. Sonuçta Newey, ekstrem ve etkileyici tasarımlarıyla her an herkesi şaşırtabilecek biri.

Ancak bu olasılık da pek muhtemel durmuyor çünkü 2023'ün homologasyon seansları henüz başlamadı. Normalde gelecek sezonun testleri Kasım ayı gibi başlar. Yani temmuz ayında Cranfield'da testlere sokulan şasi bu yılın şasisiydi.

Ayrıca, Britanya'dan gelen söylentilere göre, Red Bull şasisini güncelleyecek tek takım olmayabilir.

Red Bull RB18: it seems there is no longer a need for the lightened chassis

Photo by: Giorgio Piola