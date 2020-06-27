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Formula 1 / Analiz

Red Bull'un güncellemeleri, film çekiminde ortaya çıktı

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Red Bull'un güncellemeleri, film çekiminde ortaya çıktı
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Çeviren: Abdullah Çelik
27 Haz 2020 11:27

Red Bull, perşembe günü Silverstone'da gerçekleştirdiği 100 km'lik film çekimi sürüşünü basit bir alışma süreci olarak görmedi ve yeni parçaları aracına ekleyerek değerlendirdi.

Mercedes ve Ferrari, Avusturya öncesinde eski araçla sürüş yaparak yeni protokoller üzerinde çalışırken, Red Bull kısıtlı da olsa bu süreci farklı şekilde değerlendirmeye çalıştı.

Red Bull Racing RB16 taban

Red Bull Racing RB16 taban

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Kısa testte araçta yer alan en dikkat çekici güncelleme, kirpi dikeni tarzındaki taban kanatçıklarıydı. Bu kanatçıklar, taban kenarına paralel bir şekilde geriye doğru uzanan kanalların üzerine yerleştirilmişti.

Bu tamamen yeni bir çözüm değil. Geçmişte de bazı takımlar benzer tasarımlar kullanmıştı. Aşağıdaki resimde Ferrari SF71H'deki benzer çözümü görüyorsunuz.

Ferrari SF71H floor, United States GP

Ferrari SF71H floor, United States GP

Photo by: Giorgio Piola

Ancak görünen o ki Red Bull bu tasarımdan daha fazlasını almak istiyor. Bu kapsamda bu kanatçıklar arka tekerleğe doğru giden hava akımının yönünü değiştiriyor.

Takım aynı zamanda bargeboard bölümünün en dışında yer alan (alt resim beyaz daire içi) kanatçıkların sayısında, şeklinde ve pozisyonunda da değişiklik yapmış gibi görünüyor. Tüm bu değişiklikler doğal olarak bu bölgedeki hava akımının yönünü de değiştirecek.

Red Bull Racing RB16 floor detail
Red Bull Racing RB16 sidepods detail

Sidepod üstünde yer alan kanadın uç kısmında ve sidepodun altında yer alan kaza barı üzerinde de minik kanallar açılmış durumda.

Tüm bunlar hava akımı yönünde değişiklik olduğunu ve tabanda da değişiklik olabileceğini işaret ediyor. Ancak henüz bu konuda net bir görüntü yok.

Red Bull Racing RB16 front wing detail

Red Bull Racing RB16 front wing detail

Photo by: Red Bull Content Pool

Takım ayrıca 100 km'lik sürüş esnasında ön kanadın esneme oranını da görüntüledi. Bu kapsamda yüksek hızlı kamera, ön kanat duvarının iç kısmında yer alan referans noktasına yönlendirildi.

Takımlar, FIA'nın kaza testinden geçip pist üstünde neler yapabildiklerini görebilmek için bu yük testini yapıyorlar.

Red Bull'un Avusturya için planladığı güncellemelerden ne kadarını Silverstone'da test etti bilinmiyor ancak onların da Mercedes gibi güncelleme getirme konusunda agresif olacağı düşünülüyor.

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Editör Matt Somerfield

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