Red Bull'un gözü Mercedes'in ön kanadının yasallığında
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Mercedes ön kanadının yasallığını sorguladı.
George Russell, Mercedes F1 W15 Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta İtalyan basını, Red Bull'un FIA'dan Mercedes'in ön kanadının kurallara uygunluğunu kontrol etmesini istediğini yazdı.
Helmut Marko, OE24'e verdiği bir röportajda durumu ayrıntılı olarak yorumladı.
Marko şöyle dedi: "Yeni bir ön kanada sahipler. Montreal'deki TV görüntülerinde Russell ve Hamilton'ın kanatlarının belirgin şekilde esnediğini açıkça görebilirsiniz."
"Fakat araçtan çıkarılıp yük testinden geçirildiklerinde, gerekli kuvvete sahip oldukları görüldü."
"Bu beni şaşırtmadı."
"Kanatlarımızın esneklik açısından kaç kez test edildiğini çoktan unuttum."
"Bir kanadın esnemesi gereken ağırlıklarla ilgili tanımlanmış bir prosedür var. Teknik inceleme esnasında her şeye uygun olması adına, her şeyi sınırına kadar zorlamak çok popüler bir durum."
"Yarışta kanat alçalır ve bu da daha iyi aerodinami sağlar."
"Bu durum TV görüntülerinde açıkça görüldüğü zaman tekrar tekrar gündeme geliyor."
"Montreal'de her şey kurallar dahilindeydi. Ancak Barcelona, Spielberg ve benzeri yerlerde kanadın kurallara uygun olup olmadığı konusunda kontroller yapılacak. Elbette sadece biz değil, diğer rakiplerimiz de bunlara bakıyor."
Sonrasında Barselona sorulduğunda Marko, "En iyi sürücü ve en iyi pakete sahibiz. En iyi şasiye sahip olup olmadığımızı göreceğiz."
"Eğer Barselona'da güçlü olursak, umarım gelecek hafta Avusturya'da ve bir hafta sonra Silverstone'da da güçlü oluruz."
"Bu üç yarış gerçek güç dengesi hakkında çok şey söyleyecek. Bu yüzden çalışanlarımız bugünlerde çok çalışıyor."
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