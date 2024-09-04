Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Red Bull'un "geri dönmeyi" hedeflediği yarış Austin

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, RB20 ile ilgili denge sorunları çözmek için Amerika GP'ye kadar beklemeleri gerektiğine inanıyor.

Ezel Tan
Sergio Perez en Max Verstapppen, Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing için 2024 sezonu umut verici şekilde başlamıştı ancak şu anda durum çok farklı.

Max Verstappen altı yarıştır galibiyet alamıyor ve hem McLaren hem de Lando Norris arayı kapatmaya devam ediyor.

RB20'nin denge sorunlarını bir türlü çözemeyen Red Bull'da endişeler var.

Danışman Helmut Marko kısa bir süre önce sorunların çözüleceğinden emin olduğunu ifade etse de, OE24'e yaptığı açıklamada bunun için en az iki yarış daha beklenmesi gerektiğini belirtti.

“Bu açıdan bakarsak, Bakü ve Singapur'daki cadde yarışlarında yapılacak iki yarışın pek bir önemi yok."

"Geri dönmeyi başarıp başaramayacağımızı Austin'de göreceğiz."

Marko, Monza'daki lastik testini de "geri dönüş için" iyi bir olasılık olarak görüyor.

Marko, “Monza'da Liam Lawson ile bir lastik testimiz olacak. Aynı zamanda çalışanlarımız nerede değişiklikler yapmamız gerektiğini analiz edecekler."

"Gelişim sırasında yanlış yöne gittiğimiz noktayı bulmamız gerekiyor. Şimdiden bazı ikna edici bulgulara sahibiz, şimdi aracın tekrar doğru dengeye sahip olması için teknik tarafta değişiklikler yapmamız gerekiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren: "Leclerc, Monza'da bizim kadar hızlıydı"
Sonraki haber Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

Formula 1
İtalya GP
Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı
Alpine, 2026 F1 motor projesiyle ilgili "nihai kararını" henüz vermemiş

Alpine, 2026 F1 motor projesiyle ilgili "nihai kararını" henüz vermemiş

Formula 1
İtalya GP
Alpine, 2026 F1 motor projesiyle ilgili "nihai kararını" henüz vermemiş
Antonelli: "F1'de yarışmaya hazırım"

Antonelli: "F1'de yarışmaya hazırım"

Formula 1
İtalya GP
Antonelli: "F1'de yarışmaya hazırım"
Daha fazlası
Helmut Marko
Marko: "Perez kötü değil, yavaş"

Marko: "Perez kötü değil, yavaş"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Perez kötü değil, yavaş"
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"
Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Hollanda'ya göre çok daha iyiyiz"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Norris'in zamanında Toro Rosso'da yarışmak için hazır bir sözleşmesi vardı"

Marko: "Norris'in zamanında Toro Rosso'da yarışmak için hazır bir sözleşmesi vardı"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Norris'in zamanında Toro Rosso'da yarışmak için hazır bir sözleşmesi vardı"
Wolff: "Red Bull'un yaşadığı sorunlar gerçekten garip ama bu durum geçici olabilir"

Wolff: "Red Bull'un yaşadığı sorunlar gerçekten garip ama bu durum geçici olabilir"

Formula 1
İtalya GP
Wolff: "Red Bull'un yaşadığı sorunlar gerçekten garip ama bu durum geçici olabilir"
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Son Haberler

Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

F1 Formula 1
İtalya GP
Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı
Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?

Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?

F1 Formula 1
İtalya GP
Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?
Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

F1 Formula 1
Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu
Oliveira, 2025 sezonunda Pramac-Yamaha'da!

Oliveira, 2025 sezonunda Pramac-Yamaha'da!

MGP MotoGP
San Marino GP
Oliveira, 2025 sezonunda Pramac-Yamaha'da!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye