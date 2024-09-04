Red Bull'un "geri dönmeyi" hedeflediği yarış Austin

Red Bull Racing için 2024 sezonu umut verici şekilde başlamıştı ancak şu anda durum çok farklı.

Max Verstappen altı yarıştır galibiyet alamıyor ve hem McLaren hem de Lando Norris arayı kapatmaya devam ediyor.

RB20'nin denge sorunlarını bir türlü çözemeyen Red Bull'da endişeler var.

Danışman Helmut Marko kısa bir süre önce sorunların çözüleceğinden emin olduğunu ifade etse de, OE24'e yaptığı açıklamada bunun için en az iki yarış daha beklenmesi gerektiğini belirtti.

“Bu açıdan bakarsak, Bakü ve Singapur'daki cadde yarışlarında yapılacak iki yarışın pek bir önemi yok."

"Geri dönmeyi başarıp başaramayacağımızı Austin'de göreceğiz."

Marko, Monza'daki lastik testini de "geri dönüş için" iyi bir olasılık olarak görüyor.

Marko, “Monza'da Liam Lawson ile bir lastik testimiz olacak. Aynı zamanda çalışanlarımız nerede değişiklikler yapmamız gerektiğini analiz edecekler."

"Gelişim sırasında yanlış yöne gittiğimiz noktayı bulmamız gerekiyor. Şimdiden bazı ikna edici bulgulara sahibiz, şimdi aracın tekrar doğru dengeye sahip olması için teknik tarafta değişiklikler yapmamız gerekiyor." dedi.