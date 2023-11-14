Red Bull'un genç sürücü programına yeni bir isim katıldı
Genç sürücü Oliver Goethe, yeni sezonda Red Bull'un genç sürücü programındaki isimlerden birisi olacak.
Alt serilerin göze çarpan isimlerinden biri olan Oliver Goethe, ismini ilk kez 2022 sezonunda Euroformula Open şampiyonluğuna ulaşarak duyurdu.
O yıl Campos için iki Formula 3 yarış hafta sonunda piste de çıkan Goethe, bu iki yarışta da ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi, özellikle Belçika'daki dördüncülüğüyle ilgileri üstüne çekti.
Bu yıl tam sezon F3'te yarışan Goethe'nin iyi bir çaylak sezonu geçirdiği söylenebilir; ilk yarış olan Bahreyn'de podyum, Silverstone'da galibiyet ve Monza'da pole pozisyonu ile şampiyonayı sekizinci tamamladı.
19 yaşındaki sürücü bugün itibariyle Red Bull'un genç sürücü programına katılmış durumda.
Goethe, "Red Bull'un genç sürücü programına katıldığım için çok mutluyum. Çocukken Sebastian Vettel'in Red Bull ile yarışlar ve şampiyonluklar kazandığı zamanları izledim. Bir Alman olarak onun izinden gitmekten gurur duyuyorum."
"Genç sürücü programında, hayallerime giden kapıyı açabilecek çok değerli fırsatlar yakalayacağım. Bunu gerçekleştirmek için de Red Bull'dan daha iyi bir takım yok." dedi.
Fotoğraf: Formula Motorsport Ltd
Oliver Goethe, Trident
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