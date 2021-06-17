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Red Bull'un genç sürücü programına yeni bir isim daha katıldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull genç sürücü programının en yeni üyesi 16 yaşındaki Fransız pilot Isack Hadjar oldu.

Red Bull'un genç sürücü programına yeni bir isim daha katıldı

Isack Hadjar, kış aylarında yapılan F3 Asya Şampiyonası'nda dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi ve güçlü performansını bu yıl ilk kez mücadele ettiği Formula Regional Avrupa Şampiyonası'na da taşıdı.

R-ace GP adına yarışan Hadjar, Monako'da serideki ilk galibiyetini alırken, ikinci yarışta ikinci oldu ve şu anda şampiyonayı iki kez puan alamamasına rağmen 85 puanla üçüncü sırada götürüyor.

2020 yılında Fransa Formula 4 Şampiyonası'nı da üçüncü sırada bitiren genç sürücü, Helmut Marko ve Red Bull'un dikkatini çekti. Sonunda bu programa katıldı.

Hadjar, Formula 1 genç sürücü programlarına katılan bir başka Fransız isim olacak. Sauber'in programında şu anda Theo Pourchaire yer alırken, Alpine'in programında Victor Martins yer alıyor.

16 yaşındaki genç Fransız sürücü, Helmut Marko'nun desteğini alacak ve şirketin desteği isimler arasına katılacak. Bu yıl bu programa Ayumu Iwasa ve Arvid Lindblad katılmıştı.

Ayrıca programda Jack Doohan, Jodhny Edgar, Dennis Hauger, Jack Crawford, Juri Vips, Liam Lawson ve Jehan Daruvala da yer alıyor.

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Fotoğraf: Winfield Racing School

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