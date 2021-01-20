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Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un geleneksel yavaş başlangıcını durdurabilecek değişiklik

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Red Bull'un geleneksel yavaş başlangıcını durdurabilecek değişiklik
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Max Verstappen'in 2020 Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP'de kazanması, Red Bull'un sonunda yeni sezona güçlü bir başlangıç yapması konusunda umutların yeşermesini sağladı.

Bu sene şasiler büyük ölçüde geçen sene dondurulmuş şasiler olacak. Red Bull'un 2020 F1 aracı RB16'daki zayıf yönlerini iyileştirmiş olması, takımın mevcut kuralların son senesinde iyimser hissetmesini sağlayacak iyi bir neden.

Takımın geçmiş senelerine bakarsak, genel olarak hep aynı şey yaşandı. Takım her sezonu güçlü bir şekilde tamamladı, kış döneminde gösterdiği gelişimle umutlandı ancak her sezon başlangıcında iyi performans gösterme konusunda başarısız oldu. Ardından iyi bir gelişim süreci ile fark kapatıldı ve bu döngü her sene devam etti.

Bu, Red Bull Racing takım yönetiminin de farkında olduğu bir konu. Takım Patronu Christian Horner, 2020'den 2021'e araçtaki birçok şeyin korunacak olmasının, kendilerinin şansının dönmesinde yardımcı olabileceğini söylemişti.

Abu Dhabi GP'nin ardından Horner, "Kesinlikle öyle olmasını umuyorum çünkü bir kez daha sıfırdan başlamayacağız. F1 tarihinde ilk defa bu oluyor. Bu yüzden yeni aracı RB17 yerine RB16B olarak adlandırıyoruz çünkü bu araçtan çok fazla şeyi aktaracağız. Muhtemelen aracın % 60'ı aynı olacak." demişti.

Şasi konusunda stabil olunmasının Red Bull'a belli bir noktaya kadar güven veriyor olması doğru ancak aynı zamanda 2021 F1 araçlarının aerodinamisi konusunda belirsizlik de var.

Aerodinamik alanların gelişimi devam ediyor ve bunun yanında taban kısmında değişiklikler var. Yani bu performans bulunabilecek alanların olduğu manasına geliyor.

Aerodinami performansı son senelerde Red Bull'un güçlü olduğu konulardan birisi oldu ancak yine de Mercedes'e karşı bu konuda kendisine pek güvenmemeli.

Red Bull sürekli olarak agresif bir şekilde gelişim için zorluyor ve mümkün olan en kısa sürede  yeni parçalar getirmenin yollarını arıyor.

Aslında bu özellik, Red Bull'un her sene yaşadığı döngünün sebebini işaret ediyor olabilir.

Red Bull, gelişim için agresif bir şekilde zorlarken mümkün olan en kısa sürede çok fazla performans kazanmaya çalışıyor. Bu, tur zamanı açısından daha fazla kazanç sağlasa da bu yaklaşımın olumsuz bir yanı da var.

Sürekli olarak yeni parçaları deneyen Red Bull, yarış hafta sonu boyunca yeni parçalarla platformunun nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor.

Yeni parçalar pist üstünde doğrudan istenen performansı vermediği için, takım doğrudan ihtiyacı olan adaptasyonu sağlamak yerine sorunun ne olduğunu anlamak için çabalıyor.

Takımın yıldız pilotu Max Verstappen, "Sene başında biraz iyileşmemiz gerektiğini biliyoruz. Ancak COVID'le birlikte, istediğimiz kadar pist üstünde sürüş yapamamamız da bize yardımcı olmadı."

"Birkaç sorunu düzeltmek zorunda kaldık. Art arda birçok yarış olunca, bu durumda çok fazla puan kaybediyorsunuz. Yarış dışı kalmalar da yardımcı olmuyor." demişti.

Red Bull'un "pist üstü zamanıyla" alakalı cümle ilginç bir cümle. Bu, takımın sezon ilerledikçe yani araçla daha fazla sürüş yaptıkça performans bulmasını açıklıyor olabilir.

Red Bull'un zayıf başlangıç döngüsünü nasıl kıracağının sorulması üzerine Verstappen, "Dediğim gibi, bu belki de tamamen pist üstünde daha fazla sürüş yapmakla alakalı olabilir."

"Rüzgar tünelindeki çalışmaların araca eklenir eklenmez çalışmasını sağlayan bir yol bulmamız gerekebilir. Bu parçalar hemen çalışırsa, o zaman doğru yolda oluruz. Bu konuda çalışacağız." demişti.

Bu konuda mesaj oldukça açık görünüyor: Yeni parçalar araca eklenir eklenmez çalışmalı, böylece Red Bull kendisinden daha iyi başlayan rakiplerine karşı zaman kaybetmemeli.

Bunu başarmak için Red Bull'un temelde farklı bir şey yapmasını gerekmiyor.

Bu daha çok, daha iyi metodolojiye sahip bir dikkatli yaklaşıma sahip olmayı, rüzgar tüneli ve pist korelasyonunun yerinde olmasını sağlamayı ve yeni parçalarla küçük iyileştirme kazanımları elde etmeye çalışırken yürümeye başlamadan önce koşmaya çalışmamayı gerektiriyor.

Bunun sonucunda örnek olarak Verstappen'in aracına yeni bir ön kanat eklendiğinde, yeni parçanın çalışıp çalışmadığını görmeden önce o parçanın çalıştığından emin olacaklar.

Red Bull geçmişte daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışma şeklini değiştirmekten korkmayan bir takımdı.

Ancak geçtiğimiz senelerde bu yaklaşım değiştirildi. Takım, yeni araçların gelişim sürecini mümkün olduğu kadar uzun tutmaktan vazgeçti. Red Bull, yeni aracın ilk testlerden çok kısa süre önce hazır olmasının kendisini tutuyor olduğunu düşündüğü için bu yaklaşımı bıraktı.

Verstappen'in daha iyi olmaları için yeni parçaların piste çıkar çıkmaz iyi çalıştığından emin olmaları gerektiğini söylemesinin ardından  Red Bull, pist üstündeki sonuçları değiştirmek istiyorsa bir kez daha yaklaşımında benzer bir değişiklik yapmak zorunda kalabilir.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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